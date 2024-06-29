基隆藍議員反罷樑「要戰就戰」 侯友宜談謝國樑這件事很積極

國民黨主席朱立倫昨晚到基隆出席國會改革說明會，現場宛如力挺基隆市長謝國樑造勢大會，湧入上千人參與，多名議員表示「民進黨要戰國民就戰」。新北市長侯友宜表示，謝國樑在基隆很積極負責，基北北桃合作平台合作很順暢，生活圈共同努力蓬勃發展，才是該做的職責。

侯友宜昨天在雙北先後跟台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕合體，被認為是在結合黨內並未黨黨主席選舉鋪路準備。侯友宜說，他是為了雙北世壯運做好準備，也要擴大行銷，希望更多國際人士來參加，現在期待能達到4萬人參與的標準，也帶動雙北跟全台觀光休閒產業，才是最重要的工作。

侯友宜表示，他跟盧秀燕都是直轄市長，新北加上台中人口將近700萬，是台灣人口三分之一，兩城市治理各有長處跟短處，要去觀摩也要做的更好，一定是互相觀摩學習，帶動兩市蓬勃發展要共好共榮，才是他們的目標。