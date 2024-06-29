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影／財劃法藍營版被批大小眼 侯友宜：妥適分配建設更落實

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今到淡水視察淡江大橋進度在會後聯訪。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今到淡水視察淡江大橋進度在會後聯訪。記者江婉儀／攝影

國民黨版本的財政收支劃分法，其中新北增加619億元，是增加最多的縣市，但民進黨認為有大小眼，增加預算的都是藍營縣市，新北市長侯友宜表示，財劃法長達20多年沒修，不論朝野都有共同目標，只要是公平公開合理分配，希望朝這個方向努力；立委洪孟楷說，這不是鐵板不能討論，也請民進黨拿出自己的版本。

侯友宜今天到淡水視察淡江大橋進度，對於財劃法修法議題，侯友宜表示，財劃法已經將近20幾年都沒有修了，也是大家衷心期盼，不管是朝野都有共同目標，希望財劃法可以重新做好分配跟調整，只要是公平、公開、合理分配，都可以支持，這是他們不變的方向，希望朝這個方向努力，讓財劃法做妥適分配，讓地方建設更能落實。

洪孟楷認為，不理解民進黨邏輯，現在到底是誰執政？民進黨是在野黨的時候也說要修財劃法，這次國民黨很務實的找了15個縣市首長溝通，也找了財主單位及智庫討論，認為中央六成地方四成，各縣市補助增加有多有少，但都是依照人口數增加，對所有縣市都有所幫助，民進黨若認為有所不妥，請提出自己的版本，不要一昧批評藍白提出的版本，站著說話不腰疼。

洪孟楷說，也請高雄市長陳其邁直球對決，綠營縣市長也是苦哈哈，巴不得修法，但又不敢要求同黨立委拿出財劃法版本，也請陳其邁督促民進黨拿出自己的版本，國民黨版本不是鐵板，不是不能討論，後續都可參考財政專業做部分修正。

侯友宜 修法 國民黨 民進黨 財劃法

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