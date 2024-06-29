影／罷免連署今將過門檻…謝國樑沒回應 親水季射水神情輕鬆

公民團體「山海公民拆樑行動」推動罷免基隆市長謝國樑，第二階段連署，今天將公布連署份數，估破3萬可超過門檻3萬792份。市長謝國樑今天參加暖暖親水公園親水季，神情愉悅拿水槍示範射水，但沒有針對罷免受訪即快速離去。

針對罷免行動國民黨中央已下達全黨立挺謝國樑動員令，市府發言人呂謦煒說，黨內和各界對謝國樑的支持，他們會繼續努力把市政做好，讓更多市民朋友看到市政亮點，讓更多的市民朋友支持他們；至於連署份數的多少，市府沒有回應。

謝國樑致詞說，去年他有來親水季玩，玩得太開心了，因為突想要跑起來、很興奮，他不小心滑了一跤，請大家今天千萬不要用跑的。

謝國樑並提及，市府希望把公園打造為有親水功能、寵物的功能，未來市府會繼續努力，打造更多、更好室內與室外空間，與市民共享。開幕儀式後謝國樑迅速離去，沒有針對罷免案受訪。