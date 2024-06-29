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中推「反台獨22條意見」 蘇巧慧：不跟專制國家在一起

聯合報／ 記者張曼蘋邱書昱／新北即時報導
蘇巧慧受訪表示，台灣一直是民權法治的憲政國家，追求及守護民主自由，也是這裡世世代代人一起努力的目標。記者張曼蘋／攝影
蘇巧慧受訪表示，台灣一直是民權法治的憲政國家，追求及守護民主自由，也是這裡世世代代人一起努力的目標。記者張曼蘋／攝影

中國大陸官方推出「反台獨22條意見」，內容提及「分裂國家」最重可判死刑。對此，民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今天出席活動受訪表示，這是繼軍機繞台後，用法律來威嚇，就是這樣態度，台灣不想和專制國家在一起。

蘇巧慧今天在新北市板橋舉辦黨部第八屆主委暨執評委就職典禮，行政院前院長蘇貞昌、台北縣前縣長尤清及民進黨副秘書長何博文等人出席。

蘇巧慧受訪表示，台灣一直是民權法治的憲政國家，追求及守護民主自由，也是這裡世世代代人一起努力的目標，現在中國推動這樣的條文，等於向全世界說「你不支持統一就是台獨」，還採用這麼重的刑罰。

她說，這是繼軍機繞台之後，直接用法律來威嚇，就是因為這樣的態度，所以台灣不想跟這樣的專制國家在一起，「所以今天我想台灣人在這裡、民進黨在這裡，就是希望台灣的民主法治能夠繼續延續。」

據了解，大陸國台辦於6月21日發布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，對於犯分裂國家罪危害特別嚴重的，可判處死刑，對首要分子處無期徒刑或十年以上有期徒刑。

中共 台獨 蘇巧慧

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