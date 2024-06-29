外交部批中駐美大使妄稱多數國家接受一中 強烈譴責

外交部今天指出，中國駐美大使兼常駐美洲國家組織觀察員謝鋒昨天出席美洲國家組織年會，妄稱所謂一中原則已獲國際社會多數成員接受，以及台灣是中國不可分割的一部分等謬論，外交部予以強烈譴責。

外交部今天發出新聞稿指出，中國代表團28日在巴拉圭出席美洲國家組織年會（la Asamblea General de laOEA）期間妄稱所謂一中原則已獲國際社會多數成員接受，並有183個國家據此與中國建立外交關係，以及台灣是不可分割的一部分等謬論。

外交部嚴正重申，中華民國（台灣）是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治過台灣一天，這是舉世皆知的事實，也是國際社會公認的現狀。台灣是積極捍衛民主體制及尊重人權法治的現代民主國家，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的台海現狀。

外交部指出，中國單方面在國際社會散播不實言論，非但無助台海及區域局勢的穩定，更危害國際和平穩定及秩序。

外交部籲請各國勿聽信中國惡意貶抑台灣主權地位的相關言論，以免淪為助長區域緊張情勢升高的幫兇。台灣是守護民主陣營的前線堡壘，台灣人民與政府將團結一致，共同防禦共產中國對民主台灣的文攻武嚇，並加強與民主陣營國家的協同合作，遏制威權擴張，維護台海的和平穩定與繁榮。