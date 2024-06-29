7月4日排審提高罷免門檻 蘇巧慧批：剝奪人民權利

國民黨立委提案要提高罷免門檻法案將在7月4日排入立院內政委員會。民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今天出席活動受訪表示，國民黨、民眾黨提的都是政治性法案，造成高度政治鬥爭，這次罷免法案提高，等同剝奪人民權利，他們要站在民主、台灣人的對立面嗎？

蘇巧慧今天在新北市板橋舉辦黨部第八屆主委暨執評委就職典禮，行政院前院長蘇貞昌、台北縣前縣長尤清及民進黨副秘書長何博文等人出席。

蘇巧慧受訪表示，看不懂國民黨、民眾黨的策略，新一屆的國會立委要做的都是提出對於民生、經濟更好的政策，為此相互競爭，然而，看到的卻是兩黨都是提出政治性法案，造成高度政治鬥爭。

她說，像是國會擴權法案引起民主世代的憤怒，國民黨、民眾黨的民調看起來都在往下掉，可是兩黨不但不停手，下周還要提高選罷法提高門檻，等於再次剝奪人民的選舉、罷免、創制和複決的權利，「他們是要站在民主、全體台灣人對立面嗎？其實要思考的是他們。」

此外，針對民眾黨立院黨團總召黃國昌疑似將賴清德在去年總統辯論會中提到「國情諮詢」改字幕為「國情質詢」。蘇巧慧受訪表示，不管是立委、議員等民意代表，都知道監督市政、國政最重要是真實資料，有憑有據質詢，但是自己變造、移花接木是最不可取。