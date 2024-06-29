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防治性別暴力 政院擬提國家行動計畫

中央社／ 台北29日電

為消除導致性別暴力的性別不平等觀念、扭轉責難被害人氛圍，行政院性平處從公眾、機關人員、法制、統計等多面向提出精進措施，推出性別暴力防治國家行動計畫草案，預計7月辦理公聽會蒐集意見。

台灣近年掀起一連串揭發性騷的「MeToo」運動，性平處指出，為建立以被害人保護為中心的專業可信賴的性騷擾防治制度，政府今年3月8日全面施行性騷擾防治法、性別平等工作法及性別平等教育法新制，力拚建構性別暴力零容忍的社會文化。

性平處表示，但各項被害人保護服務措施執行及司法友善環境建置等議題，仍需採取全面和整合的性別暴力防治國家行動計畫，持續執行及精進，因此推出「性別暴力防治國家行動計畫（113-116年）」草案。為廣納各界意見，性平處將在7月8日辦理公聽會。

性平處說，社會普遍未將暴力侵害行為視為一種對婦女基於性別的歧視，甚至發生指責性別暴力被害人的情形，而厭女文化、仇恨性言論，也深化社會大眾對女性或多元性別族群產生有害的性別刻板印象，以及歧視行為。

根據草案計畫，具體項目包含使機關人員接受數位/網路性別暴力防治教育訓練涵蓋率達95％；輔導各地方主管機關整合相關資源，提供被害人多元服務，縣市涵蓋率達100%；影像移除、限制接取成功率達85%；完成性別暴力通報、起訴、定罪、裁罰、判刑及賠償統計資料建置達100%；以及建立跨部會性別暴力防治調查研究中心。

性別 性騷擾 行政院

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