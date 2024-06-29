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拚2026新北市長選舉！ 蘇系中常委一席都不能少
民進黨中執委、中評委選舉7月改選，蘇系推出立委張宏陸、前議員賴秋媚與新竹市議員鄭美娟3人爭取中執委，黨內人士指出，蘇系立委蘇巧慧有意爭取2026新北市長門檻，以3席中執委可保1席中常委態勢，蘇系這3人絕對是要力保蘇系本屆唯一一席中常委席次。
蘇巧慧目前是本屆中常委，因蘇已當選新北市黨部主委，這次改由張宏陸等人出馬中執委改選，預料擁有中常委資歷的張接棒。
派系人士說，新北2026檯面上有已起跑的蘇巧慧，隸屬正國會的民進黨祕書長林右昌也勤跑地方，也有意競逐，但尚未對外宣布；另新潮流系、海基會董事長鄭文燦也有傳出有意參選，10席中常委中，蘇系僅有一席，反觀新系3席、正國會2席，要確保蘇巧慧參選，蘇系顯然一席都不能丟，在黨內才有話語權。
一名不願具名的中執委候選人說，現階段中執委、中評委選舉各派系仍是壁壘分明，畢竟票源從黨代表、當然黨代表等，一票票都已「計算好」，各派系會先顧好自己，不太可能在這個階段合作。
新北中執委，目前都有汰舊換新趨勢，正國會由議員陳啟能轉由卓冠廷參選，英系由議員彭佳芸改由張嘉玲參選，新潮流也派出戴瑋姍出馬爭取，因有不能掉席次壓力，參選者都顯得相當低調，有人強調選後再討論，就怕會影響這次席次選舉。
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