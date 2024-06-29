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綠委沈伯洋遭冒名 今曝：藍推國會改革法案可能救了我

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨立委沈伯洋今赴桃園參加「反擴權、護民主」說明會。記者陳俊智／攝影
民進黨立委沈伯洋今赴桃園參加「反擴權、護民主」說明會。記者陳俊智／攝影

民進黨立委沈伯洋26日在直播中透露有人冒用他的名義出席海外一場高度機密會議，今天出席「反擴權、護民主」中壢說明會時，指冒名者的行為模式符合「間諜」，冒名可能原因有二，一個是要針對他個人採取某些動作，另一個則是某個獨裁國家的人想利用他的名義接近其他國家的人權工作者。

關於被冒名，沈伯洋表示是會議當地維安人員通知他被冒名，並非我國安系統，目前事件由當地維安人員調查，但由於冒名者消失，確切原因還不確定。

沈伯洋說，自己因為國會改革法案的推動，讓他不得不取消航班，放棄前往該會議，如果冒名者是基於第一種的原因，某種程度來說，國民黨推濫權法案也救了他。

如果是第二種原因，那就是想藉此接觸其他人權工作者，可能是獨裁國家人員想藉此交換名片，掌握人權工作者資訊，其他獨裁國家的人權工作者面臨風險比他高，也有可能那些工作者才是對象。

人權 國會改革 沈伯洋 濫權

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