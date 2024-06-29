影／推張宏陸選常委布局2026選戰？ 蘇巧慧：戰力統合

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今天在板橋舉辦黨部第八屆主委暨執評委就職典禮。媒體詢問民進黨7月21日舉辦全代會，新北蘇系推派立委張宏陸參選中常委，是為蘇巧慧2026年新北市長選舉布局。蘇巧慧受訪回應，身為地方黨部主委，最大期待就是戰力統合，打造新北最強隊伍。

蘇巧慧表示，這次所有競逐民進黨中執委人選已經就位，民進黨本來就是大鳴大放的政黨，所有聲音都能進到黨的最高會議機關中常會，暢所欲言意見就是民進黨的傳統。

蘇巧慧說，不管是賴清德總統或賴主席，甚至地方黨部的她，最大期待就是戰力統合，今天看到委員、議員們出席，即便不克出席的也有說明原因，這就是戰力集結，新北最強的隊伍。

蘇巧慧也說，這次她接下新北黨部主委責任，期待黨部年輕化、動起來，這次短短二周，因為國會擴權法案，新北展現大團結，她身旁的年輕或資深議員們發揮戰力，一步一腳印走到人群裡面，直接面對人群宣講。

她也說，同時用社群平台等最新技術，同步將民進黨所堅守價值傳達，空戰、陸戰齊發，讓議員有角色，就是她身為主委的期待及責任。

另外，記者詢問關於新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕同台談城市治理交流，是否認為是兩人為2026、2028選舉準備？蘇巧慧回應，其實台灣這麼小，每個城市都有不同是命和功能，城市間交流本來就是應該做的事情，是政治常態，也是台灣人民希望看到的狀況，不需要過度解讀。