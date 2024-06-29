藍將修「選罷法」提高罷免門檻 綠：全力阻擋

國民黨將發起「選罷法」修法，提升罷免門檻。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，民進黨不會支持，會全力阻擋。

吳思瑤表示，選舉罷免是憲法賦予人民神聖不可侵犯的權力，但國民黨執意提出「選罷法」修正，下周內政委員會召委高金素梅就要排案審查，國民黨的版本是提高罷免門檻，也就是增加人民行使罷免權利的難度，說穿了就是害怕罷免、背離民意，更是自肥的修法。

吳思瑤指出，國民黨若認為罷免門檻太低，制度設計不合理，當年國民黨為何要在同一套制度下，全力投入罷免綠營民代？如今主客易位，國民黨因為害怕、心虛就推動修法，就要對人民權利開刀，這是兩套標準、昨是今非。

吳思瑤說，國會擴權法案通過之後，「青鳥行動」全台串聯，人民期待國民黨自制；但非常遺憾，國民黨變本加厲要修「選罷法」，這極有可能是國民黨賣人自我毀滅的最後一哩路，是壓垮國民黨的最後一根稻草。