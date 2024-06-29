朱立倫提青鳥吹大陸製冷氣 林右昌批：不倫不類的比喻

國民黨主席朱立倫昨天出席活動指反對國會改革的「青鳥」群眾在立院外搭棚吹冷氣，高喊抗中保台，結果冷氣機是大陸製造；民進黨秘書長林右昌今天出席「反擴權、護民主」中壢場說明會時表示，朱立倫的說法和比喻有點「不倫不類」，扯的有點離譜，聽聽就好，不過這也顯示國民黨不接地氣，與民意有一段天文距離。

國民黨今天的國會改革說明會也在桃園中壢舉行，距離綠營場地不到五分鐘，媒體詢問林右昌等等會不會繞過去看；林回應，「應該不用吧！」

林右昌說，說明會就是要讓大家知道國會正在發生什麼事，也讓大家知道藍營正在做什麼事，對內包括黑金政治、地方派系和把黨產拿回去，對外從大陸發布對台22條意見可看大陸對台的威脅，藍白兩黨應該放下不切實際的幻想，「不要想說屈服共產黨的脅迫，就可以得到什麼樣子的好處」。