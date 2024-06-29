談拆樑 林右昌：國民黨執政讓基隆人臉上無光

藍綠兩黨今天在桃園中壢都舉辦國會改革法案爭議說明會，較勁意味濃厚。但民進黨秘書長林右昌表示，民進黨沒有任何較勁意思，重點是讓大家知道國會正在發生什麼事，是民主深化的行動，不想國民黨把它當作政治鬥爭；另外，有媒體詢問林對藍營提議罷免基隆議長童子瑋，林右昌批藍營仇恨不理性，耍政治鬥爭手段。

林右昌表示，「拆樑」是公民團體自主發起的行動，主因是基隆市長謝國樑施政與市民期待有很大落差，施政滿意度也是全國最後一名，還有許多爭議引起很大民怨。國民黨採取反制，是跟民意對峙，不但不智，坊間也有聲音認為可能害到謝國樑，國民黨主席朱立倫應該要懸崖勒馬。

對於媒體詢問藍營評估「拆樑」是林右昌為在賴清德總統面前建功發起，林回應行動「完全不需要」，且行動是民間團體發起。

林右昌也提到，國民黨在基隆也很奇怪，基隆只要是國民黨執政，施政滿意度永遠是最後一名，包括現任市長謝國樑和前市長謝同榮，都在很短的時間內，讓基隆市民好不容易累積起來的光榮感、驕傲感破滅，這是大家最不能忍受的事情，更不用說gogoro電動車、東洋廣場等爭議，都讓基隆人臉上無光。