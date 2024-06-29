非核家園仍是綠營主流意見 童子賢政策分量綠委觀望中

總統府氣候變遷委員會副召集人童子賢近日多次談及核能，並批評非核家園等主張，外界關注民進黨能源政策是否出現調整。民進黨人士表示，行政院、立法院民進黨團間已經討論，且有明確共識，非核家園方向不會改變；至於童子賢究竟代表多少賴清德總統看法，民進黨立委尚在觀望中。

民進黨人士表示，執政黨行政部門、立院黨團立場清楚，關於核能一定要有社會共識作為基礎、核能安全、核廢料處置具體解方等三個前提，才有可能再繼續往下討論，但目前都看不到。國民黨將在立院發起核電廠延役相關修法，但他們的意見有沒有經過黨內溝通？連國民黨主席朱立倫日前都說，核廢不能永遠放在新北市，那請問要放在哪裡？

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，府方的回應已經很清楚，童子賢並沒有得到任何授意，對於重大議題討論，當然各種聲音都予以尊重。

民進黨立委洪申翰表示，任何能源選項都可以理性討論，優點、缺點、風險都該被綜合考慮，不可能靠核能解決所有能源問題，核電一直是各方有不同看法，台灣地質條件、地理環境跟人口密集狀況比其他國家特殊，不管主張擁核還是非核，都必須非常嚴肅面對這些特殊地質問題，這是從安全角度不可能也不應該打折扣的地方。

洪申翰指出，台灣要討論核能選項該怎麼走，必須經過最嚴謹評估跟思考，才有辦法做綜合考慮，主張核電者有無負責任做法，讓大家覺得核能使用是安全的，都可以理性討論，重點是在理性基於事實論辯上取得社會共識。

民進黨人士表示，童子賢在氣候變遷委員會的定位為何，目前尚不明朗，能代表幾成賴總統對能源議題的看法，也有待觀察，加上行政部門仍在非核家園的政策軌道上，因此綠營內部尚在觀望階段，縱然對童子賢發言有不同意見，但不到給壓力要求童辭去副召集人的氛圍。