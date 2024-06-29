影／拆樑車隊遊行今公布連署估破門檻 投票日最快時間點曝

公民團體「山海公民拆樑行動」推動罷免基隆市長謝國樑，第二階段自5月11日開始連署，預計6月底截止收件，行動小組今天下午將公布連署份數，估破3萬可超過門檻3萬792份，預計7月初送交基隆市選委會。據指出，市府人員估計最快9月、最晚到年底11、12月投票。

罷樑行動小組昨晚車隊大遊行，人數很多，十分壯觀。今天下午下午2時在光一路、華三街口有街頭宣講，聯電創辦人曹興誠及洪三雄、陳玲玉3人站台助講，要衝高連署人數，希望至少3萬5千以上或突破4萬份才保險，目前是5萬份，預計下午將公布連署份數。

2022年基隆市長選舉人數為30萬7913人，依公職人員選舉罷免法規定，第二階段連署門檻為選舉人數10%以上，也就是至少3萬792人；第3階段投開票，同意罷免票數多於不同意票，且同意票達原選舉人總數四分之一以上，也就是7萬6979票才通過。

依選罷法規定，縣（市）長之罷免應於第二階送案後，40日內查對連署人名冊，不符規定應予刪除。如不足規定人數，由選舉委員會通知提議人之領銜人於10日內補提，屆期不補提或補提仍不足規定人數，選舉委員會應為罷免案不成立之宣告，並應將刪除之連署人及其個別事由列冊通知提議之領銜人；連署人數符合規定者，選舉委員會應為罷免案成立之宣告。

而罷免案之投票，應於罷免案宣告成立後20起至60日內為之，該期間內有其他各類選舉時，應同時舉行投票。

也就是說，如果罷免案在7月初送件到基隆市選委會，有40天查對、10天補件、如補件再加40天查對期、20到60天內決定投票，因此，市府相關人員評估，最快9月投票，最慢可能要拖到年底11、12月投票，要看相關作業實際情況。