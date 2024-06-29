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綠委批藍調高罷免門檻洗人民臉 王鴻薇：綠才當家鬧事

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

《公職人員選舉罷免法》（選罷法）相關修法提案將在下周立法院內政委員會討論。有民進黨立委稱國民黨亂搞失去民心，想修高罷免門檻洗人民臉。國民黨立委王鴻薇今（29）日表示，民進黨永遠當家鬧事，誰在耗損人民納稅錢，顯而易見。

公民團體醞釀罷免國民黨立委，目前也有基隆市長謝國樑罷免案進行中。國民黨立委許宇甄等提案修法選罷法，遭民進黨立委王定宇批，「中國國民黨自知亂搞失去民心，竟然不是思考聆聽民意洗心革面，反而是想要修改選罷法，企圖調高罷免門檻來洗人民的臉！」

針對王定宇批評，王鴻薇說，民進黨永遠是當家鬧事，國民黨並沒有修罷免同意票數須達原選舉區選舉人總數25%的門檻，只是針對選罷法當中一些相關規定，例如選舉人名冊規範太過鬆散，甚至可能有死人在裡面。

王鴻薇提到，另外主要是罷免票數起碼要是當選票數再加一，不讓罷免成為政治之間的鬥爭，尤其民進黨現在要搞全面罷免，因為有行政資源。以王定宇來說，他可能覺得他當家可以鬧事，讓社會資源不停耗損在選舉罷免，選完了罷，罷完了選，這可能是民進黨最喜歡的。

王鴻薇質疑，到底是誰在耗損人民的納稅錢，顯而易見，罷免也要花錢，花的不就是人民的錢？民進黨永遠爽花人民的錢，搞自己的政治利益。

國民黨 民進黨 王定宇 王鴻薇 罷免

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