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賴清德、童子賢能源政策唱雙簧 王鴻薇：民進黨政府在分裂

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

國民黨立委王鴻薇今（29）日表示，賴清德總統的能源政策是否唱雙簧？和碩董事長童子賢是否幫賴清德扮黑臉？

經濟部長郭智輝甫上任時持擁核立場，後突改口稱非核家園目標未變。童子賢則獲邀任總統府轄下氣候變遷委員會副召集人，他除表達擁核立場外，也提及台灣核電應占發電比例3成。顯示賴清德能源政策出現扞格。

王鴻薇說，童子賢受邀出席論壇，再度大談能源議題。台灣減碳的悲觀因素，就是只重視政治攻防，而無視台灣就是排碳大戶，是地球暖化幫凶；台灣應該把握技術和領先優勢，將核能作為基載電力，會中更直接說，賴清德找他擔任氣候變遷委員會副召集人，被外界視為替返核鋪台階。更直言總統允許他談核電，是認為很多東西要做全盤思考，建議台灣要把握技術領先優勢，將核能作為基載電力。

王鴻薇提到，對於童子賢的言論，總統府雖然隨即表示，並未授意童子賢談核能，外界不必過度解讀。但是卻不否認與反對其發言，顯然民進黨政府內部正在分裂，反核基本教義派，拿著神主牌讓我國能源政策進退兩難，賴清德只能默默吞忍請人放話，或許正如童子賢說的，國家能源政策被政治攻防影響，無法回歸正軌，受苦受難的還是人民。

王鴻薇強調，近期高溫難耐全台各地跳電、斷電不斷，即使台電再多的不缺電騙局，都無法掩飾人民沒有電用的事實，更不用說根據經濟部評估，若將AI發展需求納入，能源署初步推估平均每年用電成長拉高至3%，真的撐得住嗎？民進黨反核的信仰誤國，賴清德卻如此沒有擔當，到現在還在玩黑白臉放話，也讓人對台灣能源政策的景堪憂，更是讓國人無奈。

核能 王鴻薇 童子賢 能源議題 賴清德

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