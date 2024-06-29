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新聞眼／盧秀燕北尋盟友互助 侯友宜拚畢業成績單

聯合報／ 記者洪敬浤
台中市長盧秀燕昨到新北市與市長侯友宜進行市政交流。記者李定宇／攝影
台中市長盧秀燕昨到新北市與市長侯友宜進行市政交流。記者李定宇／攝影

台中市長盧秀燕北上與新北市長侯友宜同台，燕子、漢子再會雖然定調市政交流，但是舉手投足充滿政治味。政壇觀察，盧秀燕穩坐中台灣，進軍2028須「振翅」北上，借助侯友宜力量得全台最大票倉。侯市長任內最後一張成績單，則是必須延續藍營執政，但綠白磨刀霍霍，侯屬意的接班人不被看好，如何應處是一大難題。

盧秀燕聲量、滿意度都高，雖被看好挑戰2028，但她三緘其口，明年國民黨主席選舉成為觀察指標，盧若出馬角逐或與友軍結盟，可一窺盧是否起心動念。

以盧秀燕圓融溫和的政治風格，直取黨主席恐衝擊現任黨主席朱立倫，除非取得多方支持，否則「直攻」機會不大。政壇推估，若取得六都藍營首長支持，加上與立法院長韓國瑜友好，又是民眾黨可接受人選，盧結盟搶進黨務系統，能鋪平通往2028之路。

盧秀燕上月與民眾黨主席柯文哲同框，出席民眾黨立委麥玉珍台中服務處成立大會。盧致詞說「團結力量大」，柯文哲回「大部分議題可合作」，勾勒「2028藍白合」的無限想像。

盧秀燕擴大中台灣8縣市平台，催生9女性縣市長聯盟，穩坐中台灣，更往北大新竹縣、往南到嘉義市、擴到東台灣，但往南碰到民進黨執政的台南、高雄，突破難度高，北三都成為重點，新北市人口全國最多，是重中之重。侯友宜選總統雖敗北，但仍是新北諸侯，盧秀燕若想「更上層樓」，仍需要侯助一臂之力。

侯友宜卸任前的重要使命是延續新北市藍營執政，但面臨內憂外患。民進黨、民眾黨都早有人選鎖定新北，要搶「天下第一大都」，侯屬意副市長劉和然接棒，但黨內認為劉雖熟悉市政，但知名度、領袖魅力等條件仍不足，力拱台北市副市長李四川轉戰新北聲浪逐漸加大，侯友宜想力保劉和然，更要確保不丟了新北江山，是他接下來的大考驗。

侯友宜 盧秀燕

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