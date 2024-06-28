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影／藍罷免綠議長？朱立倫：會「以其他之道還治其他之身」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國民黨主席朱立倫（右二）今晚到基隆送暖謝國樑（右三），批「民進黨全黨害一人」，回頭是岸。記者游明煌／攝影
國民黨主席朱立倫（右二）今晚到基隆送暖謝國樑（右三），批「民進黨全黨害一人」，回頭是岸。記者游明煌／攝影

「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑連署進入最後倒數，預估已破三萬達到門檻，明天會公布確切份數。國民黨主席朱立倫今晚到基隆送暖，批「民進黨全黨害一人」，回頭是岸；針對是否發動罷免綠議長童子瑋及議員，朱立倫表示，民進黨這樣做一定會有非常多不滿的人，會「以其他之道還治其他之身」。謝國樑則說，也會堅持地下去。

今晚基隆市黨籍議員全現身，還有立委林沛祥、前市長張通榮等，現場湧上千人出席國會改革說明會，但如同力挺謝國樑造勢大會，多名議員表示，「民進黨要戰國民就戰」。

朱立倫受訪說，謝國樑非常認真、努力，用愛與和平讓基隆市充滿陽光、充滿愛，讓這個城市更有希望，而民進黨想要用鬥、恨與對立讓這個城市不能安居樂業，非全民之福，為了基隆的未來，希望他們能回頭是岸，並及時煞車，畢竟這個城市未來要進步，是屬於所有基隆市民。

朱立倫表示，謝國樑沒有做錯任何一件事，唯一件事是可能影響某些人特定人的利益，對某些特定利益的背後有所影響，但他是為了護基隆的市產，他做了對事，他的堅持值得大家肯定。

針對民進黨批國民黨全黨救一人、對罷免案顛倒黑白，朱立倫回應說，「民進黨現在全黨害一人」，民進黨就是要造成社會的對抗、對立，用謝國樑來當一個引子、起頭，他們不能讓社會因為個人恩怨或特定人的利益，傷害基隆的好市長。

被問到國民黨是否發動罷免綠議長童子瑋及議員？朱立倫表示，民進黨這樣做一定會有非常多不滿的人，同樣會「以其他之道還治其他之身」，對整個基隆而言，非基隆之福，他再次呼籲所有要傷害基隆的人及時回頭。

明天聯電創辦人曹興誠要到基隆為罷免助講，朱立倫說，不要用仇恨造成社會的對立。

謝國樑致詞表示，這幾天他受到很多人的鼓勵，很是感動，市長選舉經過了很多的艱難才勝選，如今他們勝選努力做事，碰到困難是天經地義，他做為一個國民黨籍市長，會堅定地把市政做好，讓民眾有更好的生活，這是他小愛爸爸最重要的使命，也會堅持下去。

朱立倫 民進黨

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