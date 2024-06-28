綠委稱藍推提高罷免門檻 7/4委員會排審恐掀戰火

國民黨立委許宇甄等人提案提高罷免門檻，公職人員選舉罷免法部分條文修正草案將排入7月4日立院內政委員會議程。民進黨立委王定宇透過社群媒體發文表示，國民黨自知亂搞失去民心，反而企圖調高罷免門檻來洗人民的臉。

國民黨團則發布新聞稿，呼籲正面看待公職人員選舉罷免法的修正，還給台灣一個理性問政的空間及選舉罷免制度，這才是立法院當前最該做的事。

立院內政委員會下週輪到無黨籍立委高金素梅擔任召委，議程也由高金素梅排案。7月3日舉行公職人員選舉罷免法實務現況精進公聽會，7月4日則是朝野立委針對選罷法的相關修法提案。

雖然7月4日內政委員會的選罷法部分條文修正草案，多為原住民立委的提案，包括原住民居住幅員廣大，主張應納入移轉投票，及修正缺額不補選等，但外界認為，當天委員會的焦點，應是國民黨立委許宇甄提案修選罷法，提高罷免門檻、及1年內不得連署。

許宇甄的提案，國民黨團曾在5月31日院會提案逕付二讀，消息曝光後，國民黨團撤案。

王定宇下午透過社群媒體表示，「來了！中國國民黨自知亂搞失去民心，竟然不是思考聆聽民意洗心革面，反而是想要修改選罷法，企圖調高罷免門檻來洗人民的臉！」

王定宇說，民眾黨雖然公開表示反對國民黨這個修法，但是他要提醒一件事，「不投票不表態就是支持中國國民黨這個調高罷免門檻」，變相沒收人民罷免權的修法，只有投下反對票才是真正的反對國民黨濫權。

國民黨團指出，許宇甄等人的提案版本，並未變更現行同意票超過原選舉區總人數1/4即為通過之門檻。提案修法是為了將現行罷免制度朝向更公平、合理的方向修正，要避免當前制度，實務上罷免同意票可能低於當選票數不合理之現象發生，同時排除就職未滿1年就啟動罷免連署的狀況，避免有心人士提出報復性之罷免，顧及社會的安定性及選舉的公平性。

提案修法的許宇甄表示，提出「公職人員選舉罷免法修正草案」是在現有的機制下，修正第75條，增加一年內不得為罷免之提議與連署，讓當選的人至少有一年的時間可以好好做事；同時也修正第90條，要求罷免的票數要高於當初當選的票數。她說，透過修法讓罷免成為一個嚴肅的程序，而非輕率的行為。