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綠委控藍委提案修高罷免門檻 國民黨團：惡意引導

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
《公職人員選舉罷免法》相關修法提案將在下周立法院內政委員會討論。有民進黨立委稱國民黨立法院黨團擬將罷免門檻提高。國民黨團回擊，這種說法是惡意引導。圖／聯合報系資料照片
《公職人員選舉罷免法》相關修法提案將在下周立法院內政委員會討論。有民進黨立委稱國民黨立法院黨團擬將罷免門檻提高。國民黨團回擊，這種說法是惡意引導。圖／聯合報系資料照片

公民團體醞釀罷免國民黨立委，基隆市長謝國樑罷免案也成焦點，《公職人員選舉罷免法》相關修法提案也將在下周立法院內政委員會討論。有民進黨立委稱國民黨立院黨團擬將罷免門檻提高。國民黨團發布新聞稿回擊，指這種說法是惡意引導，國民黨立委許宇甄等39人提出之修法，並未變更現行門檻。

國民黨團呼籲，正面看待《公職人員選舉罷免法》的修正，還給台灣一個理性問政的空間及選舉罷免制度，這才是立法院當前最該做的事。

國民黨團強調，許宇甄委員等人的提案版本，並未變更現行同意票超過原選舉區總人數4分之1即為通過之門檻。提案修法是為了將現行的公職人選罷免制度朝向更公平、合理的方向修正，要避免當前制度，實務上罷免同意票可能低於當選票數不合理之現象發生，同時排除就職未滿一年就啟動罷免連署的狀況，避免有心人士提出報復性之罷免，顧及社會的安定性及選舉的公平性。

國民黨團指出，下周排審《公職人員選舉罷免法》相關修正草案，並召開公聽會聽取各方意見，就是要公開討論，讓罷免制度現行不合理之處可以公開討論如何導正。國民黨團也提醒民進黨立委「人民選你們出來是要做『民意代表』，不是『黨意代表』，更不是只會做行政院的『橡皮圖章』，在操作政治議題之前，好好關心基層民眾的心聲，才是你們最該的事情。」

國民黨 罷免

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