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黃國昌頻問光電案 經濟部：全面停止力暘案行政作業

中央社／ 台北28日電
立法院今天邀請行政院長卓榮泰與相關部會首長前來備詢，立法委員黃國昌（圖）針對再生能源議題進行質詢。聯合報記者葉信菉／攝影
立法院今天邀請行政院長卓榮泰與相關部會首長前來備詢，立法委員黃國昌（圖）針對再生能源議題進行質詢。聯合報記者葉信菉／攝影

南檢偵辦小二甲光電弊案，經濟部表示啟動行政調查，民眾黨立委黃國昌今天在立法院會質詢時問，是否已撤銷違法電業許可。經濟部次長陳正祺表示，已全面停止力暘申請案行政作業，時程依照法院判決辦理。

立法院今天繼續進行施政總質詢。黃國昌質詢指出，和碩董事長童子賢日前對低碳發電提出強烈批評，並提到馬政府卸任時低碳發電19.4%，蔡政府卸任低碳發電僅16.9%，這個數據是否正確。

陳正祺表示，要回去確認一下。行政院長卓榮泰表示，現在火力發電逐漸降低，但燃氣會增加，理論上是不應該出現這個數字，政院會回頭去查到底怎麼算出來。

黃國昌指出，經濟部統計今年的再生能源發電占比是10.7%，總統賴清德於競選時喊出2026年要達到20%，詢問這段差距該如何達成，以及光電要增加多少占比。

不過幾度來回之下，官員有些答不出來，黃國昌一度嘆氣搖頭，並直言討論目標不是喊口號就會到，需有實踐過程，難道施政路徑藍圖不該公布嗎。

卓榮泰則說，再生能源的項別很多，他跟國發會討論後會訂出未來的路徑。國發會主委劉鏡清表示，1個月回覆給立委。陳正祺則說，經濟部今年底前會公布政府能源用地白皮書。

此外，台南檢調偵辦台南市俗稱「小二甲」弊案，起訴前台南市政府經發局長陳凱凌、力晹集團古姓總裁等15人，且時任經濟部能源局官員涉案遭起訴。

黃國昌指出，前經濟部次長曾文生曾說，違法的電業籌設許可該撤銷就撤銷，並詢問現在是否已經撤銷違法的電業籌設許可。

陳正祺表示，目前已經全面停止力暘申請案的行政作業，依照行政程序法規定，會依法辦理。

黃國昌追問，撤銷電業許可與行政調查報告還需要多久。陳正祺說，依照法院認定的事實辦理。黃國昌反駁，現在判決是刑事司法，刑事司法有貪污治罪條例的構成要件，但行政程序法沒有判決問題。

光電 台南 黃國昌

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