不熟再生能源政策？ 經濟部、國發會被問2026光電占比答不出

能源政策牽動產業發展，民眾黨立委黃國昌今天在立法院質詢時關注再生能源配比，詢問2026年光電占再生能源的比例，但經濟部次長陳正祺、國發會主委劉鏡清都回答不出來，最後在黃國昌逼問下，劉鏡清承諾一個月內給出答覆。

立法院會今天邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長繼續施政報告並備質詢。黃國昌關注再生能源政策，他表示前總統蔡英文2025年再生能源要達20％的目標已經跳票，賴清德總統說2026年才可以達到目標，現在再生能源的發電量占10.7％，還差9.3才能達到20％的目標，詢問光電在未來會占20％的幾個百分點？

陳正祺一度想要說明延遲的原因，但遭黃國昌打斷，並再詢問占比，陳正祺答說，太陽光電大概是20百萬瓩（GW）。黃國昌聽完後說，20GW是20GW，光電占比是多少百分比。眼看陳正祺答不上來，一旁的卓榮泰趕緊接話說，再生能源種類越來越發展。

黃國昌批評，施政不能只喊口號，施政要有路徑，如果要達到20％，難道不應該讓社會知道施政路徑的藍圖，知道光電打算占多少百分比、風電打算占多少百分比、地熱打算占多少百分比嗎？

卓榮泰表示，他跟劉鏡清有談到綠能的發展，有很多項目，他們了解之後才會去訂，未來就可以看到，速度不會很慢，會讓大家知道。黃國昌追問時間，劉鏡清承諾一個月內交出來。