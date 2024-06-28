鍾佳濱、黃珊珊跨黨綠白合作 催生保單強制執行新指引

民進黨立委鍾佳濱、民眾黨立委黃珊珊4月舉行記者會，指保單可作為強制執行標的，造成近9000件保單聲請強制執行案件湧入法院亂象；今天再舉行記者會，指7月1日司法院指導原則上路，輔以金管會根據壽險類型所建議免於強制執行的保單，司法院、金管會「攜手拆彈」能減輕相關司法人員工作負擔並保障民眾權益。

鍾佳濱指出，司法院明定的指引上路後，債權人聲請強制執行壽險契約金錢債權，將由債務人住、居所所在地的法院管轄，不再以壽險公司所在地為限，柯舒緩台北地院、士林地院的龐大負擔，也減少非北部地區民眾因訴訟南北奔波、身心俱疲的情形。

鍾佳濱指出，司法院除規定小額終老保險商品及其他終止後無解約金壽險契約不得強制執行外，這些保險契約保險事故發生後請領的保險給付，也不得強制執行。此外，債權金額未超過維持債務人及其共同生活之親屬3個月生活所必需數額，而債務人除該壽險契約金錢債權外，已無財產可供強制執行，或雖有財產經強制執行後所得之數額仍不足清償債務者，不得對之強制。

黃珊珊表示，並非要民眾買保險避債，而是涉及健康保險時應留有空間，也避免雙方疲於奔命但效力不彰，司法院這樣的指引在初步執行面能即時解決民眾燃眉之急。

鍾佳濱表示，雖然先前國會有很多紛擾，但應以民生法案優先，像這次就是跨越黨派聯手支持，司法法制委員會催生指引訂定後，接下來就要交給財政委員會繼續努力，握手與黃珊珊交棒。