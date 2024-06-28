卓榮泰：若沒有發展綠能 大廠要來台灣是不可能的

立委質詢關注政府能源政策，行政院長卓榮泰今天呼籲大家一起支持多元發展綠電，「我們還是能穩定供電」。他並指出，若沒有這幾年發展綠能，大廠要來台灣是不可能的。

立法院會今天進行對卓榮泰報告施政方針繼續質詢。

國民黨立委林德福質詢，建議政府盡速召開能源國是會議，把所有真實數據都攤開來，讓全民知道，滾動式檢討能源結構，運用核能幫助達成「2050淨零排放」的目標。卓榮泰答覆，環境基本法第23條中明定，「政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標」，這部法現在是存在的，這是現行的法令。

林德福則向卓榮泰建議，法律「可以修、可以改」，否則「2050淨零排放」是天方夜譚。

對於林德福要求通盤檢討能源政策，卓榮泰指出，這幾年來發展綠能，所以很多大廠，包括設立資料中心，來台灣設廠就是指定要用綠電，若沒有這幾年發展綠能，這些大廠要來台灣是不可能的，他呼籲大家一起支持多元發展綠電，「我們還是能穩定供電」。

質詢時，林德福說明，支持發展再生能源，也支持離岸風電國產化，但他質疑離岸風電工程進度嚴重落後，國產化也低於預期。卓榮泰回應，離岸風電一開始會有很多基礎建設，也希望能夠國內技術升級，但過程中也發現一些困難，沒有達到預期的效果。

經濟部政務次長陳正祺答覆，國產化其實還有相當的成就，因為國產化的範圍非常大，在地供應鏈可以加入開發商的整個供應鏈，「未來這些開發商到國際間去做離岸風電的時候，我們的供應鏈都可以跟著去」，目前已經有實際案例。他說，主要是政府、開發商等，大家都多贏的結果，這是期待的目標。