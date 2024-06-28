快訊

中職選秀Live／張育成狀元、吳念庭榜眼可望穩當 兄弟第三順位有懸念？

涉網路詐騙！103名台灣人遭印尼逮捕 刑事局：洽取資料及犯罪情資

卓榮泰：若沒有發展綠能 大廠要來台灣是不可能的

中央社／ 台北28日電

立委質詢關注政府能源政策，行政院長卓榮泰今天呼籲大家一起支持多元發展綠電，「我們還是能穩定供電」。他並指出，若沒有這幾年發展綠能，大廠要來台灣是不可能的。

立法院會今天進行對卓榮泰報告施政方針繼續質詢。

國民黨立委林德福質詢，建議政府盡速召開能源國是會議，把所有真實數據都攤開來，讓全民知道，滾動式檢討能源結構，運用核能幫助達成「2050淨零排放」的目標。卓榮泰答覆，環境基本法第23條中明定，「政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標」，這部法現在是存在的，這是現行的法令。

林德福則向卓榮泰建議，法律「可以修、可以改」，否則「2050淨零排放」是天方夜譚。

對於林德福要求通盤檢討能源政策，卓榮泰指出，這幾年來發展綠能，所以很多大廠，包括設立資料中心，來台灣設廠就是指定要用綠電，若沒有這幾年發展綠能，這些大廠要來台灣是不可能的，他呼籲大家一起支持多元發展綠電，「我們還是能穩定供電」。

質詢時，林德福說明，支持發展再生能源，也支持離岸風電國產化，但他質疑離岸風電工程進度嚴重落後，國產化也低於預期。卓榮泰回應，離岸風電一開始會有很多基礎建設，也希望能夠國內技術升級，但過程中也發現一些困難，沒有達到預期的效果。

經濟部政務次長陳正祺答覆，國產化其實還有相當的成就，因為國產化的範圍非常大，在地供應鏈可以加入開發商的整個供應鏈，「未來這些開發商到國際間去做離岸風電的時候，我們的供應鏈都可以跟著去」，目前已經有實際案例。他說，主要是政府、開發商等，大家都多贏的結果，這是期待的目標。

卓榮泰 林德福 核能

延伸閱讀

證實莊聲宏將接任食藥署長 卓榮泰：人事流程已在走

今年再漲電價？ 卓榮泰：會考量物價穩定

農藥肥料實名制惹議 卓榮泰：朝便民方向思考

赴陸旅警再轉紅色？ 卓揆：看中國態度有無改變

相關新聞

證實莊聲宏將接任食藥署長 卓榮泰：人事流程已在走

傳衛福部食藥署長吳秀梅遭拔官，7月1日起由中國醫藥大學藥學院長莊聲宏接任。行政院長卓榮泰今天在立法院證實，人事案流程已經...

食藥署長吳秀梅將卸任 民進黨立委林淑芬這樣吐槽

行政院長卓榮泰今天證實，衛福部食藥署長吳秀梅將卸任，外傳將由中國醫藥大學藥學院院長莊聲宏接任食藥署長，對食藥署監督力道強...

指吳秀梅仇恨值高 賴士葆：撐這麼久真是官場異數

食藥署長吳秀梅傳因食安問題頻傳而下台，國民黨立委賴士葆今（28）日表示，吳秀梅累積仇恨值高，撐這麼久才下台，真是官場異數...

【即時短評】拆樑藍綠互相毀滅「你罷市長，我罷議員」

今年3月開始啟動的「拆樑行動」，進入第二階段連署最後倒數，民進黨一直以來表明不介入，但最後在秘書長林右昌登高一呼強力介入...

決戰釋憲／綠兵分四路槓在野 鐵了心盤算「另一場戰役」

行政院針對國會改革法案提出覆議，遭到立法院否決後，包括民進黨立院黨團、行政院、總統府以及監察院都要聲請釋憲。民進黨作為少數政府，在國會改革爭議上，卻鐵了心與在野黨「對立」。據了解，綠營除了評估在法律戰有勝算，在政治面，民進黨也盤算，輿論戰對綠營有利，外溢效應甚至可能影響「另一場戰役」。

藍白攜手國會改革 會因修改選罷法而分裂？

對民進黨來說，今年新國會成立後，每次投票節節敗退，為能讓接下來執政更順利，最佳解套方法是取得立法院多數，因此，青鳥行動包圍立法院、執政黨下鄉演講動員，都是為明年針對國民黨立委提出罷免案而暖身、預做準備，當然不樂見罷免立委的門檻又被拉高。 想要避免自己成為箭靶，國民黨立委在保護自家人前提下，透過修法提高立委的罷免門檻，將能有效阻擋民進黨的攻勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。