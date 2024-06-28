證實莊聲宏將接任食藥署長 卓榮泰：人事流程已在走

傳衛福部食藥署長吳秀梅遭拔官，7月1日起由中國醫藥大學藥學院長莊聲宏接任。行政院長卓榮泰今天在立法院證實，人事案流程已經在走了。不過，當被問及是否對莊聲宏有信心能解決目前的缺藥困境時，卓並未正面回應，僅說尊重衛福部長邱泰源的選擇。

立法院會今天邀請卓榮泰率相關部會首長到立法院繼續施政報告並備質詢。國民黨立委林德福關心食藥署長人事案，他詢問外傳莊聲宏將接任，卓榮泰對於新任署長是否有心信？卓榮泰說，部會首長轄下的主管，他通常尊重首長對這個人的認識，是首長自己指揮、配合。

林德福追問是否對莊聲宏有信心？卓榮泰還是沒有正面回答，他表示尊重邱部長的選擇，既然是一個團隊，就要讓團隊整體往前走，彼此要能夠有默契，要有很好的團隊觀念。

林德福也關注何時可以解決缺藥問題，卓榮泰表示，人事案的流程已經走了，不管是輸液還是藥，現在都有一些問題存在，輸液現在已經從國外專案進口，也鼓勵國內小廠生產，以及原來生產的大廠能不能在短時間內回復，這都是未來食藥署要工作的事情。

林德福指出，問題的癥結點就是一直砍廠商的利潤，導致廠商不願意生產才缺藥。卓榮泰說，這個是相當專業的問題，等新的食藥署長上來之後，他會跟部長及署長一起研究現在遇到的問題，誠實面對問題，再提出一個可行的方式來向國人來報告。