食藥署長吳秀梅將卸任 民進黨立委林淑芬這樣吐槽

行政院長卓榮泰今天證實，衛福部食藥署長吳秀梅將卸任，外傳將由中國醫藥大學藥學院院長莊聲宏接任食藥署長，對食藥署監督力道強烈的民進黨立委林淑芬說，就她的個人觀點，吳做事能力與認真程度「不及格」，但她都要卸任了就不多評論；對新署長的期許是要好好努力、盡快上軌道，「但也容不得他慢慢學習」。

林淑芬說，食藥署是衛福部相當大的業務單位，管理的產業涵蓋食品、藥品、化妝品、醫材等，署長必須要很認真，也要夠專業，吳秀梅都要卸任了，也不多談，但就她個人的觀點來看，「有很多我個人相當不滿意的地方」，做事能力與認真程度「不及格」。

林淑芬指出，食藥署很多事情不容易，新署長要有使命感、不能認為是來當官的，眼下需要被解決的輸液危機、新冠抗病毒藥物、製藥產業管理等，平時要處理的事情已經很多，從藥品管理領域出身的署長必須責無旁貸，要把藥品生產、製藥與用藥安全扛起來，這應該是他很擅長的。

除了藥品，食品議題更是食藥署的一大重點，林淑芬點出，大家都認為不會再有系統性食安事件，但年初爆發的蘇丹紅危機，就是系統性食安事件，但食品的追蹤追溯系統，並沒有被好好檢討，她當時更痛批，食藥署連業者登錄都沒做好，更何況是預警、預判機制，認為吳「不適任、沒能力、不積極、也不用心」，希望在吳秀梅任內看不到答案的食安議題，期許新署長可以好好重新檢討、建制相關機制。