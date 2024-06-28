指吳秀梅仇恨值高 賴士葆：撐這麼久真是官場異數

食藥署長吳秀梅傳因食安問題頻傳而下台，國民黨立委賴士葆今（28）日表示，吳秀梅累積仇恨值高，撐這麼久才下台，真是官場異數。

吳秀梅傳因蘇丹紅、寶林案等食安議題被拔官，改由中國醫藥大學藥學院院長莊聲宏接任食藥署長。行政院長卓榮泰今表示，尊重衛福部對所轄主管的人事規劃，過去7年，看見吳秀梅的專業跟盡職。

賴士葆說，卓榮泰證實吳秀梅將下台，誇讚她過去7年讓大家看到她的專業與盡職。這樣的點評低估民眾的智商，食品醫藥是絕對攸關民生的領域，吳秀梅可以在這個位子上積累仇恨值這麼高，且撐這麼久才下台，真的是官場的異數。

賴士葆說他舉幾個例子來檢視吳秀梅是否堪稱專業又盡職。一是萊豬進口，高達7成5的民意反對，吳秀梅身先士卒跳到第一線力挺，不以民眾的食安為念，後來爆發進口蛋以及美豬洗產地的問題，民眾才驚覺邊境檢驗的空洞，幾乎不設防。

賴士葆說，二是後來高端爭議事件，吳秀梅給高端一路開綠燈，彷彿是高端代言人。高端疫苗送檢8成不合格被退，吳秀梅說：「不代表不合格，搞不好是更好的產品。」如此脫序的呵護，讓人訝異出自食藥署長的談話。

賴士葆指出，三是疫情期間，大家搶疫苗，吳秀梅被爆運用特權，將周邊與她扯上關係的非一線人員都納入優先施打名單，所以食藥署的施打率是169％。

賴士葆提到，四是後來黑心快篩事件引發爭議，不分朝野都嚴厲批判食藥署的失職，吳秀梅爆金句說：「應該去怪廠商。」一個完全沒有自省能力的官員，讓她的網路聲量一周就突破3萬筆。

賴士葆進一步說，五是蘇丹紅事件，其實在一年前食藥署早就接獲檢舉，不肖廠商利用邊境管制的漏洞進口，但是失能又失職的官僚體系，卻沒有積極有效管控。

賴士葆表示，六是爆發輸液缺貨嚴重，吳秀梅強調：「醫療院所輸液足夠，沒有一家缺貨。」缺藥問題讓醫藥界哀鴻遍野，吳秀梅的回應是仍有三同藥品（指同成分、同含量／劑量、同劑型）沒有缺藥。再嚴重的事情，吳秀梅都可以雲淡風輕、事不關己的回應。

賴士葆強調，衛福部從前部長陳時中上任以來，政治導向多於專業考量，讓衛福部在很多應該尊重專業，卻因政治掛帥而忽略應該以民眾福祉為優先。所以吳秀梅只有在政治正確的角度上堪稱盡職，其餘都不及格，民眾忍受這樣不適格的官員真的夠久了。