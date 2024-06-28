【即時短評】拆樑藍綠互相毀滅「你罷市長，我罷議員」

今年3月開始啟動的「拆樑行動」，進入第二階段連署最後倒數，民進黨一直以來表明不介入，但最後在秘書長林右昌登高一呼強力介入幫忙連署，國民黨今天更喊出要罷免綠議長童子瑋及議員，政黨惡鬥讓原本發自公民團體聲音模糊化。藍綠互相毀滅，讓罷免案失焦，謝國樑被推上風口浪尖，恐成為這波全國罷免潮首位犧牲者。

今天安樂市場買菜的人潮很多，人聲鼎沸，一如基隆人的日常。志工拿著擴音器說「罷免謝國樑連署，來自公民團體的聲音。」不過，一名婦人不滿說，現在民進黨和國民黨都來「插一腳」，讓罷免案變得很複雜，她原本想簽，現在不簽了。她說出不少基隆人的無奈，現在基隆人要被分成藍或是綠。

罷免案發展至今，愈演愈烈，但很多民眾可能不知道，起因是因為東岸商場爭議，爭點在於謝國樑臉書暫停留言功能，年輕人不滿建言被謝市長指為機器人，才開始發動罷免。公民團體「山海公民拆樑行動」一直以來都堅持來自民間的聲音，沒有受政黨色彩汙染。

罷免行動連署份數要達到進入實質投票，的確單靠公民團體力量不容易，眼見截止時間逼近，民進黨化暗為明的公開介入幫忙連署，罷免行動因而有雜音，擔心被政黨標籤化，不利公民行動的力量。民進黨因市長敗選的不滿情緒，在罷免行動中發酵、累積，不少人想集結反謝勢力，一舉扳倒謝國樑奪回執政寶座，報市長敗選一箭之仇。

謝國樑一直以來低調消極面對，沒想到罷免案燒到難以收拾，危機處理步步錯，最後一根稻草就是電動車之亂，大排長龍燒出民怨，應更妥善規畫解決政策的不全之處才是。而國民黨中央要滅火，但今天直接喊出罷免綠議長童子瑋及議員，此舉讓基隆政壇炸鍋，很多人擔心提油救火。

「你罷我的市長，我罷你的議員」，藍綠各有所圖，犧牲的是基隆人的權益，更要耗費更多的罷免行政資源，藍綠勢必互相對立，很多的市政政策現在都有做一半，配套也不再重要，藍綠為自己利益，祭出互相毀滅手段對決，恐非基隆人之福。