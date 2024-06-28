民進黨中評會決議 嘉縣議員黃嫈珺助選侯友宜停權3年

民進黨中評會今天召開第12次中評會會議，討論有關「2024年總統暨立法委員選舉違紀助選申訴案」，經出席中評委會議討論後，無異議通過做出一致決議，對嘉義縣議員黃嫈珺違紀助選行為予以停權3年處分。

黃嫈珺在總統大選期間以「朴子藝閣」成員身分替國民黨總統候選人侯友宜站台，遭移送民進黨中央中評會議處。

中評會主委賴瑞隆表示，中評會對於違紀行為絕不姑息容忍，沒有政黨紀律就無從團結，持續違紀行為將傷害台灣整體利益，民進黨從政黨員更該以身作則，作為人民的表率，嚴格遵守政黨紀律，捍衛政黨價值，才能守護台灣的民主自由。

賴瑞隆表示，依據民進黨紀律評議裁決條例第14條規定，「為非本黨黨員及本黨違紀參選者助選，應予除名以下之處分。」今經黃嫈珺及嘉義縣黨部皆出席說明後，中評委一一詢問討論後，因黃嫈珺其違紀之行為事實俱在，中評委在會中做出一致決議，對黃嫈珺處以停權3年之處分。

賴瑞隆指出，面對台灣內外局勢艱困，執政黨更該紀律團結來守護台灣，做賴清德總統、行政院長卓榮泰最堅強的後盾，任何違紀行為絕不接受也絕不容忍，有紀律才能擦亮政黨形象及獲得人民信賴。

賴瑞隆強表示，這屆中評會12次會議都一致性通過各項裁處案，展現執政黨最大團結及紀律要求，也讓外界感受到政黨紀律及團隊效率，謝謝所有國人的支持，中評會會持續貫徹黨紀進步向前。

賴瑞隆也再次提醒所有從政同志及黨員，與所有台灣人民站在一起，以國家整體利益為重，堅守黨章黨綱紀律，團結一致持續爭取台灣人民支持，堅守清廉勤政愛鄉土的理念價值，共同守護台灣自由民主與和平繁榮。