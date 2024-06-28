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食藥署長吳秀梅將卸任 前長官陳時中傳LINE：心安理得

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
政務委員陳時中認為，食藥署長吳秀梅服務7年，對社會有相當的貢獻、心安理得。 圖／聯合報系資料照片
政務委員陳時中認為，食藥署長吳秀梅服務7年，對社會有相當的貢獻、心安理得。 圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰今天證實，衛福部食藥署吳秀梅將卸任，外傳將由中國醫藥大學藥學院院長莊聲宏接任食藥署長，曾與吳秀梅共事多年的行政院政務委員、衛福部前部長陳時中說，自己也是看新聞才知道這件事，吳秀梅服務了7年多，加上現在全民對食安、藥安等議題相當重視，「坦白講食藥署長確實也不好做」，認為吳對社會有相當的貢獻、心安理得，也有傳訊息給她。

吳秀梅在署長任內，經歷過4任衛福部長，受林奏延延攬、陳時中力挺、薛瑞元留用，但到了新任衛福部長邱泰源，才上任月餘就遭到拔官，從食安到新冠疫情，再到近期輸液缺藥問題，不斷成為輿論焦點，目前官方僅證實吳秀梅將卸任，但藥界、學界都已盛傳將由莊聲宏出任。

陳時中今天接受媒體聯訪時表示，自己並不認識莊聲宏，針對人事變動也是看新聞才知道，只知道吳署長要離職了，吳秀梅在食藥署服務7年多，這個位置有很多事情要處理，坦白講食藥署長確實也不好做，加上全民對食安、藥安等議題非常重視，最近有傳LINE給她，認為她這段時間對社會有相當共識、心安理得。

針對外傳的新人選莊聲宏，陳時中說，新署長馬上就要來上班，很快就會見面，他也是生化領域專家，對新藥開發、再生醫療等議題，也都有重要性，期許他要把台灣的食安、藥安都做好。

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎同樣有聽聞此事，對於任用藥界專業人士還是給予肯定，因為先前一度傳出要從醫界尋覓人才，但莊之前對於藥學生增額行動有所反對，實務上跟基層有點脫節，他的學術成就表現很好、不容置疑，實務面希望跟基層多溝通。

另外，目前輸液缺口仍未解決，沈采穎認為，還是要有短、中、長期作為，短期可以用專案進口，但萬一永豐公司無法復廠，未來每個月200萬袋缺口要如何處理，長期則可以思考，未來是否由政府直接供應食鹽水。

中國醫藥大學副校長蔡輔仁則表示，自己是看新聞才知道，認為莊聲宏是很優秀的人才。

吳秀梅 衛福部 陳時中 食藥署

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