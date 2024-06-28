影／合體盧秀燕談市政交流 侯友宜：找時間去台中參訪

新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕今中午12點出席新北與台中市政府城市交流，盧秀燕致詞時大力稱讚五股公有市場及新北耶誕城，強調兩市之間合作交流，受惠的是市民。侯友宜說，盡心盡力把市政做好，才是他們的責任，除稱讚台中購物節及公托做得好，更說新北一定要找時間去台中參訪。

活動原定12點開始，但盧秀燕從五股回新北市府後，與侯友宜在18樓待了快40分鐘，才搭電梯下來參加活動。活動中盧秀燕、侯友宜依序致詞，並互相交換特色禮物，新北準備鶯歌陶博館推出的花瓣美甕及性平不小室推出的襪子，台中則是野餐日必備野餐墊及春水堂聯名珍奶襪。

盧秀燕表示，他們是自己人，公交私誼，他是兄長我是妹妹，兩邊的市府團隊，也都是很要好的兄弟姊妹城市，今天她率市府團隊來新北市政交流，很多同仁也都在新北服務過，市政工作要不斷學習交流合作團結，別人的長處要學習，新北五股公有市場做的像超市，新北耶誕城是有品牌特色，台中有購物節，大家抱持謙虛態度互相學習，城市更好，市民就會生活更幸福、快樂，也是兩人目標。

盧秀燕說，她今天來是繼續維持城市間感情，也來交流取經學習。疫情穩定解封，各縣市也在互動交流，台中市今年接待過台北市長蔣萬安跟嘉義市長黃敏惠，彼此之間交誼要維持走動，也有很多城市間互相學習合作事項，例如防疫期間，疫情是前所未見，台中跟新北有很多共同合作事項，包含疫苗互相調度跟防疫措施互相討論，制定政策等，促進彼此合作，量能做更大，受惠的還是市民。

侯友宜表示，台中市有很多地方值得新北借鏡，不論是購物節、公托都做得很好，兩市之間透過市政交流分享做得好的地方，對兩市都是幫忙，對於盧稱讚五股市場跟塭仔圳做得好，侯友宜對市府團隊說，不要太自傲，「盧市長做的比我好」，但也與有榮焉，因為好幾個局處首長都是從新北過去的。

侯友宜說，這些人才、市政交流，表示可隨時用很多方式緊密交流，朋友越多越好，意見越交換越溝通越好，新北台中人口加總起來有將近700萬人，兩市的團隊很重要，團隊做得好，台灣就會幸福，今天對他們來說，要盡心盡力把市政做更好，才是他們的責任，也希望局長們一對一坐一起，搏感情互相切磋。