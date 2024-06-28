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影／評罷樑案 侯、盧：人民要安居樂業、不要政治對抗
由「山海公民拆樑行動」發起的罷免基隆市長謝國樑案，距離第二階段的3萬792份的門檻已相當接近。新北市長侯友宜表示，台灣需要的是合作，不是政治對抗；台中市長盧秀燕說，總統大選已經結束，人民希望安居樂業，所以要致力於政治安定、人民安心。
新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕今中午12點出席新北與台中市政府城市交流，這次是總統大選後，首次只有「漢子與燕子」合體。
外傳侯盧2人都是黨主席人選之一，盧秀燕回應，不好意思，她很嚴守分寸，在這5年半台中市執政當中，上班時間不會回答選務、黨務、政治、選舉議題，謹守分寸，這樣才對得起市民，沒有特別的評論。
罷免基隆市長謝國樑案第二階段可能跨過門檻，侯友宜表示，台灣需要的是合作，不是政治對抗，大家好好為這塊土地共好，團結力量，好好各司其職，努力拚自己的工作，團結在一起，不分你我跟黨派，大家用這個精神，絕對是要合作團結，台灣才會贏。
盧秀燕說，總統大選已經結束，人民希望安居樂業，所以要致力於政治安定、人民安心。
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