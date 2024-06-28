赴成功嶺視導　賴清德再重申維護台海和平的重要

賴清德總統繼昨天參加三軍八校院聯合畢典後，今天視察成功嶺新兵入伍七周的訓練，並頒發加菜金慰問，對全體士官兵強調保衛台海和平穩定的重要性。

賴清德表示，台灣有可貴的民主制度與經濟發展，不管是美、日、韓、歐盟等許多國家元首，都不約而同知道維護台海和平穩定的重要性，所以我們反對任何國家用武力改變台海現狀，我們今天所做的努力，通通都是為了台海的和平穩定，台灣的安全、民主自由的制度與經濟持續發展。