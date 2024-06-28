赴成功嶺視導 賴清德再重申維護台海和平的重要
賴清德總統繼昨天參加三軍八校院聯合畢典後，今天視察成功嶺新兵入伍七周的訓練，並頒發加菜金慰問，對全體士官兵強調保衛台海和平穩定的重要性。
賴清德表示，台灣有可貴的民主制度與經濟發展，不管是美、日、韓、歐盟等許多國家元首，都不約而同知道維護台海和平穩定的重要性，所以我們反對任何國家用武力改變台海現狀，我們今天所做的努力，通通都是為了台海的和平穩定，台灣的安全、民主自由的制度與經濟持續發展。
賴清德也回憶當初在成功嶺受訓的情形，睡的是大通舖、吃大鍋飯、以及洗戰鬥澡，現在看到成功嶺的寢室與各樣設施，都比以前好很多，今天看到各位在成功嶺的演練，無論是持槍走位訓練、戰傷救護、CQB限制空間戰鬥、綜合演練都有很扎實的成果，能夠循序漸進熟稔各樣戰鬥要領，成為「可遂行單兵戰鬥技能」且「能接受班以下任務式指揮」的合格戰鬥兵。
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