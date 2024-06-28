外傳侯盧是黨主席可能人選之一 藍營：別讓黨內過度競爭

新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕今中午12點出席新北與台中市政府城市交流，這次是總統大選後，首次只有「漢子與燕子」合體。外界認為2人都是黨主席可能人選之一，地方藍營認為，不論誰能帶領黨「浴火重生」，都要承擔其工作跟責任，但不要讓黨內過度競爭。綠營則不置可否地說，希望二人用其影響力帶國民黨回正途。

國民黨新北黨部主委黃志雄表示，市政交流很正常，新北台中本就有市政互動。對於2026、2028及黨主席選舉，黃志雄說，距離選舉還有2年甚至4年，現在都沒辦法明顯說誰、指定誰交棒，國民黨是要按人民對某個人期待最高，才會是最後人選。

黃志雄也說，黨主席選舉在明年下半年舉行，不論是主席朱立倫、侯友宜或盧秀燕，都要思考國民黨未來定位跟努力的方向。2026、2028選舉接踵而來，「誰能帶國民黨浴火重生？」大選也要贏，這才是多數黨員、支持者的期待。

黃志雄認為，不論誰有意願，都要承擔主席的工作跟責任，要很清楚定位，不要讓黨內過度競爭，還要提出願景，讓全國人民認為國民黨在努力往前走，也給國民黨機會。

新北市議會國民黨團書記者陳偉杰說，兩位都是做事的人，都沒有太濃厚的黨派和政治立場。距離地方首長卸任還有兩年多，不管是選黨主席，甚至是選總統都還很遙遠，外界不需有太多政治解讀。相信卸任後還是具備充足的政治能量，也一定會持續和黨主席朱立倫一起努力提攜優秀人才，為國民黨的未來奮鬥。

新北市議會民進黨團總召張維倩說，外傳兩人都是未來國民黨主席的熱門人選，如今國會藍白亂政，許多法案都會直接影響地方政府，兩人是地方父母官，要捍衛市民福祉，呼籲漢子、燕子藉由他們的影響力，成為國民黨的清流，將走偏的國民黨導正歸回正途。

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧表示，台灣每一個縣市都擔負著不同的發展責任，連結起來就是一個生命共同體，必須相互合作，才能繼續維繫台灣的民主和繁榮，正常的城市交流與互動，不用過度解讀。