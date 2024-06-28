賴士葆質詢要求不插話 卓榮泰：你剛剛有問我啊

國會職權修法生效後，外界緊盯包含「藐視國會罪」是否影響質詢、備詢者互動。國民黨立委賴士葆今天質詢時幾度要求行政院長卓榮泰「不要插話」，卓榮泰回應「你剛剛有問我啊」，賴士葆說「你沒有回答」。

立法院會5月28日三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文，規範不得反質詢，而被質詢人不得拒絕答復、拒絕提供資料等，或有其他藐視國會的行為，條文6月26日生效。總統府、監察院、行政院、民進黨立法院黨團都已分別表態或遞狀聲請釋憲及暫時處分。

立法院會今天進行對卓榮泰報告施政方針繼續質詢。會前，卓榮泰受訪表示，今天來立法院就是要「以身試法」，看看修法會不會改變國會質詢的過程，也希望質詢與備詢者雙方彼此尊重。

今天進行施政總質詢，首位質詢的國民黨立委賴士葆關切調升中港澳旅遊警示，表示不了解此項決策，要求卓榮泰簡短回答。賴士葆要求，「你要尊重我，我沒有請你講話，請你先不要講好不好」。卓榮泰則回應，「我要把事實講出來啊」。

在質詢的過程，賴士葆再度提醒，「我在講話時，你不要插話，我請你講時再講」。卓榮泰則是再次表示，「你剛剛有問我啊」。賴士葆則說，「你沒有回答」。

此外，賴士葆今天質詢，最近有所謂陸媒盯哨政論節目，應該調查真偽。卓榮泰回應，當然是有相當資訊，足以判斷未來要增加安全防範，有人在進行了解。