幕後／修法提高罷免門檻恐波及謝國樑 藍黨團激辯未有共識

基隆市長謝國樑罷免案第二階段連署，外界預料連署案很有可能跨過門檻，而國民黨剛好也在推動「罷免法」修正案。據了解，國民黨立法院黨團在近期一場黨團大會上，對何時推動罷免法展開激辯，有藍委建議一定要等到謝國樑罷免案結束後再推，否則火會燒到謝國樑身上，但也有藍委認為一旦被綠營翻轉席次，連生存都不保，最後藍營內部仍未有共識。

公民團體「山海公民拆樑行動」發起的罷免基隆市長謝國樑案，目前進入到第2階段，原本全案已冷卻，但近日在林右昌連兩天於基隆舉辦「反濫權、護民主」宣講，接著林右昌子弟兵、民進黨議員張顥瀚突然宣布提供罷樑連署服務後，全案因而有增溫跡象，連署活動將於6月30日截止，外界預估很有可能跨過3萬792份第二階段門檻。

一名基隆國民黨人士分析，原本因外界都聚焦在朝野大戰國會改革上，罷樑案原有冷卻跡象，但近期因媒體高度關注，再加上民進黨動用政黨資源衝刺後，罷免案第二階段恐怕真的會過關。謝國樑下一步不能再冷處理，國民黨中央必須傾全力催出基本盤，出門投「不同意票」，否則大罷免骨牌效應將發生。

依照規定，罷免案宣告成立後20日起至60日內舉行罷免投票，也就是罷免謝國樑案若過第二階段，第三階段投票將於8、9月間登場。不過剛好立法院內政委員會即將開始排審國民黨立委許宇甄等人提案的「公職人員選舉罷免法」修正案，有意提高罷免門檻，藍委對此時推動也開始有所顧慮。

據了解，儘管國民黨團內部認為「選罷法」確實不合理，但對於修法推動時間點仍意見分歧。部分藍委覺得必須充分討論，召開公聽會、逐條討論、朝野協商等，反對逕付二讀等方式；但也有藍委覺得先處理比較適合，否則等到下會期，距離立委就職一年得罷免的規定時間點太近，屆時必會被對手大作文章。

而眼見謝國樑罷免案很有可能成案，並且投票時間點可能落在8、9月，有藍委在內部一度提議，雖然謝國樑已不適用新法，但是否可以等罷免案全部結束後再推動，以免修法之火燒向謝國樑身上；但也有藍委認為這是國民黨生死存亡之戰，一旦席次被民進黨翻轉，國民黨從國會最大黨轉為小黨，政黨連生存都不保。

不過據了解，藍營內部對推動時間點未有定論，最後還必須視輿論氛圍做決定。