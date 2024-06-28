「漢子、燕子」會面 朱立倫：縣市長多交流、更團結是好事

新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕今天中午出席2市的的城市交流，繼3月16日侯邀請16縣市長餐敘後首次公開碰面；近期盧的聲勢高漲，外界盛傳將出戰2028，2人也被視為2025國民黨主席改選有力人選。國民黨主席朱立倫今天被問及此事，僅說縣市長多見面是好事，可以討論市政交流。

朱立倫今天赴宜蘭參加國民黨宜蘭縣黨部舉辦的「反貪腐、查弊案─國會改革說明會」，媒體詢問對今天侯盧會的看法，朱說，「非常好」，本就希望藍營縣市長多多見面、多多討論市政交流，能更加團結一致，都是好事。

另外陸委會昨天宣布提升赴陸、港澳旅遊為橙色警戒，「避免非必要旅行」，朱立倫認為，絕對會造成敵意螺旋上升；上禮拜陸方發布懲治台獨22條意見，這禮拜我方就提升警戒等級作為回應，每一方的態度、另一方的反應，都造成了敵意螺旋上升。