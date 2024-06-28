陸盯梢台灣政論？ 柯文哲：趕快查不要隨便講卻沒下文

有媒體引述「資深媒體人」、「黨政人士」爆料，指有中共官媒新華社記者在台灣政論節目盯梢。民眾黨主席柯文哲今天表示，「報傳」如果屬實，請國安單位趕快查辦，講了就要有根據，有根據就要處理，不是每天隨便講講卻沒下文。

柯文哲指出，國安單位如果覺得是警訊、危險的事，那就趕快處理。民眾黨立委張啟楷酸，他主持政論節目16年，柯文哲和黨內立委黃珊珊等人都多次擔任他的節目來賓，卻沒給過腳本，要因此跟柯、黃等人道歉。

張啟楷表示，政論節目不是拍戲，這個報導繪聲繪影但都沒有實據，「比較像小說不像新聞，太外行」，最近政壇和媒體圈都在找報導中所謂的「資深媒體人」，至今還沒找到，報導中說「傳」就是連自己都沒證據，這則報導太外行，有很多不合理之處。

張啟楷指出，如果了解政論節目就知道不會有腳本，政論本來就像乒乓球，主持人丟出問題後根本不知道來賓要講什麼，頂多給一個標題，讓各黨來賓自己去論述；且不可能有盯場，「要清場才是真的，怎麼可能有陸媒盯場」。

張啟楷表示，這些都是大外行的說法，質疑哪有電視台敢冒被撤照的風險這樣做？大陸記者來台三個月就要回去，且行程都是要報告的，「敢來做這個節目嗎？」