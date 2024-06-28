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影／黃國昌怯戰新北？ 柯文哲代回：無意義，不需回答

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導

民眾黨立委吳春城、總召黃國昌、民眾黨主席柯文哲、副總召黃珊珊、張啟楷上午舉行時事聯訪記者會，針對國民黨擬修法提高罷免門檻，柯文哲表示，罷免本來是民主制度用來淘汰不適任官員或民代，這樣才不會一旦當選保證當選後做完任期，罷免有它的目的，但是現在變仇恨動員的工具，特別是現在成了大罷免時代，「你不贊成我的議案，我就罷免你的立委，你罷免我的，我罷免你的，變成仇恨動員，這不是我們喜歡看到。」

柯文哲說，不喜歡看到罷免變成政治仇恨動員工具，現階段不贊成罷免門檻再去改動，以前公投遇到問題換一個公投的方式，等到有一天不喜歡又換走，法律應該有它的一致性。目前要連署參選總統副總統要提供身分證，但是要罷免公職就是抄樁腳名冊，就可以當罷免門檻根據，這個要改，反對罷免成政治工具，發動罷免程序應當要嚴謹，跟連署參選總統副總統要一致。

當記者詢問黃國昌是否怯戰選新北市長？ 柯文哲代答表示：這種無義意的問題，我不需要回答。讓現場記者哈哈大笑。

民眾黨團總召黃國昌（左起）、民眾黨主席柯文哲、副總召黃珊珊上午舉行時事聯訪記者會，柯文哲說，不喜歡看到罷免變成政治仇恨動員工具，現階段不贊成罷免門檻再去改動，以前公投遇到問題換一個公投的方式，等到有一天不喜歡又換走，法律應該有它的一致性。記者蘇健忠／攝影
民眾黨團總召黃國昌（左起）、民眾黨主席柯文哲、副總召黃珊珊上午舉行時事聯訪記者會，柯文哲說，不喜歡看到罷免變成政治仇恨動員工具，現階段不贊成罷免門檻再去改動，以前公投遇到問題換一個公投的方式，等到有一天不喜歡又換走，法律應該有它的一致性。記者蘇健忠／攝影
民眾黨立委吳春城（左起）、總召黃國昌、民眾黨主席柯文哲、副總召黃珊珊、張啟楷上午舉行時事聯訪記者會，針對國民黨擬修法提高罷免門檻，柯文哲表示，現在成了大罷免時代，「你不贊成我的議案，我就罷免你的立委，你罷免我的，我罷免你的，變成仇恨動員，這不是我們喜歡看到。」。記者蘇健忠／攝影
民眾黨立委吳春城（左起）、總召黃國昌、民眾黨主席柯文哲、副總召黃珊珊、張啟楷上午舉行時事聯訪記者會，針對國民黨擬修法提高罷免門檻，柯文哲表示，現在成了大罷免時代，「你不贊成我的議案，我就罷免你的立委，你罷免我的，我罷免你的，變成仇恨動員，這不是我們喜歡看到。」。記者蘇健忠／攝影

柯文哲 罷免

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