黃國昌拋立院延會 洪孟楷：待了解訴求後內部討論

民眾黨立法院黨團今（28）早拋出將在7月12日要求國會延會，擬妥相關議案後提案。對此，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，之前未聽過民眾黨有延會主張，會進一步了解訴求後，進行內部討論，國民黨查弊案不落人後，也會在7月16日前交出民生法案成績單。

民眾黨團總召黃國昌今早表示，7月12日會要求立法院再度延會，且擬妥相關議案後會在院會提案、申請成立「調查委員會」，調查鏡電視申照環繞的弊案、國發基金弊案等。

對於民眾黨團方面提出延會主張，洪孟楷說，之前未聽過民眾黨有延會主張，故還要再了解一下。進一步了解民眾黨訴求後，會再做內部黨團大會的討論。

洪孟楷強調，針對國人關心的弊案，及在國會改革法案通過後要成立的調查小組，國民黨如火如荼的規劃。下周立法院各委員會，只要有國民黨的召委，都會儘速成立調查小組。國民黨追查弊案絕不落人後，也一定會在7月16日前，盤點現有可三讀通過的民生法案，希望大家共同努力，7月16日前交出國人關心的民生法案成績單。