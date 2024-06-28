快訊

博愛座爭議落幕？衛福部預告修法改稱優先席、放寬適用對象

Apple Watch 10「歷代螢幕史上最大」 渲染圖曝光增加3大變化

美國總統辯論首戰：川普大砲本色，與民主黨憂心的拜登老態劣勢

黃國昌拋立院延會 洪孟楷：待了解訴求後內部討論

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長洪孟楷。圖／聯合報資料照片
國民黨立法院黨團書記長洪孟楷。圖／聯合報資料照片

民眾黨立法院黨團今（28）早拋出將在7月12日要求國會延會，擬妥相關議案後提案。對此，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，之前未聽過民眾黨有延會主張，會進一步了解訴求後，進行內部討論，國民黨查弊案不落人後，也會在7月16日前交出民生法案成績單。

民眾黨團總召黃國昌今早表示，7月12日會要求立法院再度延會，且擬妥相關議案後會在院會提案、申請成立「調查委員會」，調查鏡電視申照環繞的弊案、國發基金弊案等。

對於民眾黨團方面提出延會主張，洪孟楷說，之前未聽過民眾黨有延會主張，故還要再了解一下。進一步了解民眾黨訴求後，會再做內部黨團大會的討論。

洪孟楷強調，針對國人關心的弊案，及在國會改革法案通過後要成立的調查小組，國民黨如火如荼的規劃。下周立法院各委員會，只要有國民黨的召委，都會儘速成立調查小組。國民黨追查弊案絕不落人後，也一定會在7月16日前，盤點現有可三讀通過的民生法案，希望大家共同努力，7月16日前交出國人關心的民生法案成績單。

國會改革 國民黨 民眾黨 洪孟楷 立法院 鏡電視 黃國昌

延伸閱讀

民眾黨拋立院再延會 調查權劍指鏡電視申照、國發基金弊案

影／住宅區自願斷電方案啟動 國民黨團批「搶電共和國」成立

高虹安籲財劃法應參考繳稅貢獻度 洪孟楷：藍版非鐵板一塊

陳駿季指超思案應交司法 洪孟楷嗆先看報紙：9個月無進展

相關新聞

不贊成更動罷免門檻 柯文哲：發動連署程序應更嚴謹

民眾黨主席柯文哲今天說，他不樂見現在罷免變成政黨仇恨動員工具，目前連署總統、副總統選舉要提供身份證，但罷免只要抄「柱仔腳...

批介入謝國樑罷免案 國民黨：林右昌意圖轉移施政爛尾

由「山海公民拆樑行動」發起的罷免基隆市長謝國樑案，距離第二階段的3萬792份的門檻已相當接近。國民黨今天舉行記者會表示，...

民眾黨拋立院再延會 調查權劍指鏡電視申照、國發基金弊案

台灣民眾黨立法院黨團今早在黨團會議後舉行記者會，民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，7月12日會要求立法院再度延會，且擬妥相關...

陸盯梢台灣政論？ 柯文哲：趕快查不要隨便講卻沒下文

有媒體引述「資深媒體人」、「黨政人士」爆料，指有中共官媒新華社記者在台灣政論節目盯梢。民眾黨主席柯文哲今天表示，「報傳」...

黃國昌拋立院延會 洪孟楷：待了解訴求後內部討論

民眾黨立法院黨團今（28）早拋出將在7月12日要求國會延會，擬妥相關議案後提案。對此，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，...

罷樑若成案 凌濤：藍可能發動罷免煽風點火的基市議長

由「山海公民拆樑行動」發起的罷免基隆市長謝國樑案，距離第二階段的通過門檻已相當接近。桃園市議員、國家政策研究基金會副執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。