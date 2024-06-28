批介入謝國樑罷免案 國民黨：林右昌意圖轉移施政爛尾

由「山海公民拆樑行動」發起的罷免基隆市長謝國樑案，距離第二階段的3萬792份的門檻已相當接近。國民黨今天舉行記者會表示，基隆市前市長林右昌除東岸商場弊案外，其任內還有四大爛尾案，而林積極介入罷免案，就是意圖用罷免當遮羞布，轉移施政爛尾的焦點。

國民黨今日召開「留給基隆五大爛尾，林右昌操作罷免轉移焦點？」記者會，桃園市議員、國家政策研究基金會副執行長凌濤、基隆市議員俞叁發、副發言人康晉瑜等出席。

俞叁發質疑，為什麼謝國樑正當維護市有財產的動作，竟然會被抹黑成要罷免？他說明，東岸停車場是OT案招標出去，但為什麼短短一個月內就用ROT案的方式執行？根本是「掛著狗頭，賣羊肉」的OT案。

俞叁發指出，大日公司簽得5年的OT案契約後，竟然當起二房東，找了主富公司來蓋商場；3個月之內，林右昌馬上就同意蓋商場。但不管是OT案或是ROT案、BOT案，最後產權一定要登記給市政府，林右昌卻搞了「NET案」，產權不用登記給市府，完全違反促參法。

康晉瑜則點出林右昌在擔任市長期間的四大爛尾樓，包括城際轉運站、基隆生命典藏館、基隆田徑場、「毛胚屋」寵物銀行。康晉瑜表示，林右昌留給基隆共五大爛尾，卻敢堂而皇之地派子弟兵要來點罷免的火，把政黨的手伸進罷免的連署中，林右昌根本是用罷免來轉移施政爛尾的焦點。

凌濤批評，林右昌根本是全國第一的爛尾王，其擔任基隆市長期間的工程經費很會加、施政缺失很多、但權利金很不會收，「喪權辱市」，讓基隆市民感到非常悲哀，卸任之後還繼續政治操作來搞爛基隆。

凌濤指出，林右昌是民進黨史上最low的秘書長，桃園市前市長鄭文燦輸掉桃園，到海基會謀求東山再起；林右昌輸掉基隆，卻輸不起，試圖用政治攻防的籌碼尋求自己2026的選舉，硬要操作罷免，根本就是秀下限。