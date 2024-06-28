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罷樑若成案 凌濤：藍可能發動罷免煽風點火的基市議長

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國家政策研究基金會副執行長凌濤今天表示，如果罷免謝國樑案成案，國民黨高度可能性罷免基隆市議長童子瑋。圖／國民黨提供
國家政策研究基金會副執行長凌濤今天表示，如果罷免謝國樑案成案，國民黨高度可能性罷免基隆市議長童子瑋。圖／國民黨提供

由「山海公民拆樑行動」發起的罷免基隆市長謝國樑案，距離第二階段的通過門檻已相當接近。桃園市議員、國家政策研究基金會副執行長凌濤今天表示，如果罷免謝國樑案成案，國民黨高度可能性罷免基隆市議長童子瑋

國民黨今天舉行記者會批評前基隆市長林右昌企圖操作罷免掩蓋過往在基隆市的施政。國民黨基隆市議員俞叁發表示，如果謝國樑做錯事的話被罷免的話，他們尊重民主機制，起初二階的連署並不那麼順利，直到林右昌帶著一大堆民進黨立委、基隆市議員，假借國會改革宣講名義，行罷免宣講，那幾天連署暴增，他評估以民進黨的力量，二階很可能過關。

凌濤質疑，第二階段連署的表格上有很多缺失，且根據他們了解，離安全的門檻還有一大段的距離，希望民進黨不要在最後的階段，把手伸進去公民活動。

凌濤說，國民黨也會做最好的準備，假設最後成案了，國民黨也會全力以赴，全黨到基隆正面迎戰、正面對決。不過，是否成案還要打一個問號，不只份數還沒有達標準，且中間還要扣除很多瑕疵，這些都是罷免團體跟民進黨要面臨的問題。

凌濤並點名童子瑋，指童在過程中煽風點火，配合民進黨政治操作，只想要遂行自己的政治利益，這種議長一定會被基隆唾棄，如果成案的話，國民黨有高度可能性會直接朝童子瑋來罷免。

凌濤 國民黨 林右昌 童子瑋 罷免 謝國樑

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