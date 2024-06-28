不贊成更動罷免門檻 柯文哲：發動連署程序應更嚴謹

民眾黨主席柯文哲今天說，他不樂見現在罷免變成政黨仇恨動員工具，目前連署總統、副總統選舉要提供身份證，但罷免只要抄「柱仔腳」名冊，認為現階段「罷免門檻不用動、發動連署的程序要改」，需要更嚴謹、一致。

柯文哲說，目前要連署總統、副總統選舉要提供身份證，但罷免只要抄「柱仔腳」（台語「支持者」之意）名冊，有姓名、身分證字號、戶籍資料等，就可以作為罷免的根據，「這個要改」；柯文哲認為，罷免門檻不用動，但發動罷免連署的程序要改，「連署選舉總統、罷免總統程序不同，這個不對。」

柯文哲說，罷免本來是民主制度用來淘汰不適任官員或民代，才不會一當選就保證做完任期；罷免有其目的，但現在罷免變成政黨仇恨動員的工具，他並不樂見，特別是最近所謂的大罷免時代，「你不贊成我的議案，我就去罷免你的立委，你罷免我的、我就罷免你的，變成仇恨動員」。

賴清德總統日前呼籲，釋憲前在野黨不要擅自表決要求總統到立法院國情報告，不過民眾黨立法院黨團總召黃國昌仍強調，不排除依法邀請賴總統進行國情報告。柯文哲今天表示，如果立法院有決議請總統來，就該依法行政，台灣是法治國家，按照三讀通過的法律來進行就好。