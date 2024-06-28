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釋憲大戰綠凝聚氣勢劍指謝國樑 藍急下固樑動員令

聯合報／ 記者王千豪鄭媁／台北即時報導
由「山海公民拆樑行動」發起的罷免基隆市長謝國樑案，截至昨天已約3萬份，幾乎達到第二階段的罷免門檻。國民黨主席朱立倫今晚將御駕親征，和基隆市議會黨團力挺謝國樑。圖／聯合報系資料照片
由「山海公民拆樑行動」發起的罷免基隆市長謝國樑案，截至昨天已約3萬份，幾乎達到第二階段的罷免門檻。國民黨主席朱立倫今晚將御駕親征，和基隆市議會黨團力挺謝國樑。圖／聯合報系資料照片

「拆樑」行動步步進逼，由「山海公民拆樑行動」發起的罷免基隆市長謝國樑案，截至昨天已約3萬份，幾乎達到第二階段的罷免門檻。國民黨主席朱立倫急下「固樑」動員令，今晚也將御駕親征，和基隆市議會黨團力挺謝國樑。

國會改革法案進入釋憲大戰後，民進黨為快速凝聚綠營氣勢劍指在野黨，謝國樑首當其衝恐成祭旗對象，國民黨5月底還評估拆樑罷免案在第二階段連署預料後繼無力，謝國樑態度也刻意轉趨低調，但最近風向驟變，公民團體對外宣稱已經連署3萬份，距離門檻3萬792份僅一步之遙，預料在第二階段7月8日送件截止前，將足額份數送到中選會。

基隆市前市長林右昌近日以民進黨秘書長身分吹響攻擊號角，國民黨內研判，林右昌為了在賴清德總統面前建功，拿攻擊謝國樑累積政治資本，民進黨全黨上下將一致作戰，且綠營以謝國樑罷免案作為起手式，目標是為後續大罷免潮添柴火，第二階段連署過關機率大增，一旦罷免二階通過，國民黨將全面開戰，發動罷免基隆市綠營民代。

朱立倫近日也下達「固樑」動員令，黨中央先是在25日舉行記者會，批評林右昌為掩蓋自己在基隆市府任內的缺失，要求子弟兵發動服務處協助連署；今日再舉行記者會舉行記者會批評林右昌留給基隆五大爛尾。朱立倫今晚更前進基隆，和基隆市議會黨團力挺謝國樑。

一位不具名國民黨立委表示，國民黨立法院黨團54席立委如同54顆星星各自閃爍，但國民黨團總召傅崐萁的霸氣性格，讓這54顆星星同時閃爍，空前絕後的團結在一起，也讓民進黨遲遲找不到突破口。他認為綠營會全力罷免謝國樑，只要罷免謝國樑，不僅可以打擊藍軍士氣，還對國民黨新科立委有威嚇作用，所以「只要謝國樑成功被罷免，國民黨基本上就誇了」。

這名立委說，現在中選會掌握在民進黨手中，第二階段連署過關的機率大，中選會公告通過後，就會點燃朝野戰火，國民黨應該要全面開戰，而不是低調處理，因為罷免成功至少需要約7萬7千票，民進黨全力動員是有機會通過門檻，所以國民黨就要想辦法催出比7萬7千更高的反罷免票，這樣才能延續國民黨的氣勢，而他也將於第二階段連署後，前往基隆宣講。

國民黨 朱立倫 林右昌 民進黨 罷免 謝國樑

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