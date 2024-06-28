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藍啟動選罷法修法 朱立倫：10萬票當選6萬票罷免合理嗎？
國會改革法案修法以來，公民團體磨刀霍霍，醞釀罷免國民黨立委，再加上基隆市長謝國樑罷免案在即，也讓國民黨思考是否修改公職人員選舉罷免法。國民黨主席朱立倫今天表示，當選票數10萬票，結果6萬完票就可以把這個人罷免掉，合不合理社會可以做討論。
針對是否修改選罷法，國民黨立法院黨團內有不同意見，經過黨團內激辯之後，黨團初步形成共識。一名不具名國民黨立委直言，只要有一個藍委被罷免掉，立法院局勢很可能就會翻轉，早推晚推都會被罵，不如現在就勇敢面對。立法院內政委員會將於下周舉辦公聽會討論。
國民黨主席朱立倫今天在黨中央受訪時，也透露支持修法的態度。朱立倫說，選罷法不合理的部分可以受社會檢視，大家看到總統的罷免條件跟立委或縣市長的罷免條件就完全不一樣，一個比較高，一個比較低。在連署部分，總統的連署或重要連署都要附上身分證影本，而現在只要抄一下就可以，這麼不合理的狀況，是否把它變成比較嚴謹，社會可以討論。
至於是否調高門檻，朱立倫說，不管比例多少，或者今天如果此人當選票數是10萬票，結果6萬票、5萬票就可以把此人罷免掉，合不合理大家可以做討論。他強調，他不是針對某一個人，也不是針對某一個政黨，這是一個國家制度，可以讓學者專家來討論，聽說下周有公聽會讓大家討論，他們不會預設立場。
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