影／李四川選新北？ 蔣萬安唱「愛我別走」解圍
台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今天上午一起在台北市政府，出席2025雙北世界壯年運動會第七次組委會。兩人一同推廣，也都表示會參加競賽項目。會前接受媒體聯訪，針對李四川接任新北市長的聲量最高，蔣萬安表示，不要小看「萬安緊抱」的威力，侯友宜在一旁聽到笑呵呵。
新北市長侯友宜任期將於2026年卸任，由誰接班備受關注。在目前民調顯示，國民黨可能的新北市長人選中，台北市副市長李四川獲得最高支持，但侯本人似乎更屬意副市長劉和然接班。因此，侯友宜今天被問到接受李四川選新北，侯友宜沉默數秒後回應，「大家不要這麼緊張，離選舉還很遠」。台北市長蔣萬安則立刻在一旁獻唱一句，「愛我別走，如果你說，你不愛我」。讓侯友宜讚賞，蔣萬安有好歌喉。
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