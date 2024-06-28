快訊

博愛座爭議落幕？衛福部預告修法改稱優先席、放寬適用對象

Apple Watch 10「歷代螢幕史上最大」 渲染圖曝光增加3大變化

美國總統辯論首戰：川普大砲本色，與民主黨憂心的拜登老態劣勢

影／李四川選新北？ 蔣萬安唱「愛我別走」解圍

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導

台北市長蔣萬安新北市長侯友宜今天上午一起在台北市政府，出席2025雙北世界壯年運動會第七次組委會。兩人一同推廣，也都表示會參加競賽項目。會前接受媒體聯訪，針對李四川接任新北市長的聲量最高，蔣萬安表示，不要小看「萬安緊抱」的威力，侯友宜在一旁聽到笑呵呵。

新北市長侯友宜任期將於2026年卸任，由誰接班備受關注。在目前民調顯示，國民黨可能的新北市長人選中，台北市副市長李四川獲得最高支持，但侯本人似乎更屬意副市長劉和然接班。因此，侯友宜今天被問到接受李四川選新北，侯友宜沉默數秒後回應，「大家不要這麼緊張，離選舉還很遠」。台北市長蔣萬安則立刻在一旁獻唱一句，「愛我別走，如果你說，你不愛我」。讓侯友宜讚賞，蔣萬安有好歌喉。

台北市長蔣萬安（左）、新北市長侯友宜（右）今天上午一起在台北市政府，出席2025雙北世界壯年運動會第七次組委會。兩人一同推廣，也都表示會參加競賽項目，攜手準備完成主辦任務。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（左）、新北市長侯友宜（右）今天上午一起在台北市政府，出席2025雙北世界壯年運動會第七次組委會。兩人一同推廣，也都表示會參加競賽項目，攜手準備完成主辦任務。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（左）、新北市長侯友宜（右）今天一起出席2025雙北世界壯年運動會第七次組委會。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（左）、新北市長侯友宜（右）今天一起出席2025雙北世界壯年運動會第七次組委會。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（右）、新北市長侯友宜（左）今天出席2025雙北世界壯年運動會第七次組委會。兩人一同推廣，也都表示會參加競賽項目，攜手準備完成主辦任務。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（右）、新北市長侯友宜（左）今天出席2025雙北世界壯年運動會第七次組委會。兩人一同推廣，也都表示會參加競賽項目，攜手準備完成主辦任務。記者林俊良／攝影

侯友宜 新北 李四川 蔣萬安

延伸閱讀

李四川選新北市長？蔣萬安改唱這情歌「愛我別走」

蔣萬安自豪曾為田徑選手 跟同學比跳遠一聽這馬上認輸

大巨蛋演唱會第一首歌？ 蔣萬安神回覆唱起「周杰倫這首經典」

爆受台中銀王貴鋒招待？ 蔣萬安回應是受「他」邀請

相關新聞

不贊成更動罷免門檻 柯文哲：發動連署程序應更嚴謹

民眾黨主席柯文哲今天說，他不樂見現在罷免變成政黨仇恨動員工具，目前連署總統、副總統選舉要提供身份證，但罷免只要抄「柱仔腳...

批介入謝國樑罷免案 國民黨：林右昌意圖轉移施政爛尾

由「山海公民拆樑行動」發起的罷免基隆市長謝國樑案，距離第二階段的3萬792份的門檻已相當接近。國民黨今天舉行記者會表示，...

民眾黨拋立院再延會 調查權劍指鏡電視申照、國發基金弊案

台灣民眾黨立法院黨團今早在黨團會議後舉行記者會，民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，7月12日會要求立法院再度延會，且擬妥相關...

陸盯梢台灣政論？ 柯文哲：趕快查不要隨便講卻沒下文

有媒體引述「資深媒體人」、「黨政人士」爆料，指有中共官媒新華社記者在台灣政論節目盯梢。民眾黨主席柯文哲今天表示，「報傳」...

黃國昌拋立院延會 洪孟楷：待了解訴求後內部討論

民眾黨立法院黨團今（28）早拋出將在7月12日要求國會延會，擬妥相關議案後提案。對此，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，...

罷樑若成案 凌濤：藍可能發動罷免煽風點火的基市議長

由「山海公民拆樑行動」發起的罷免基隆市長謝國樑案，距離第二階段的通過門檻已相當接近。桃園市議員、國家政策研究基金會副執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。