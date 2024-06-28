李四川選新北市長？蔣萬安改唱這情歌「愛我別走」

2026新北市長布局，台北市副市長李四川目前在國民黨內被視為潛在候選人中最具競爭力；台北市長蔣萬安上午與新北市長侯友宜參加2025雙北世界壯年運動會第七次組委會受訪，媒體問蔣、侯兩位市長接不接受李四川，蔣萬安這次又以唱情歌來回應，當場哼起歌手張震嶽的「愛我別走」。

蔣萬安之前被問到李四川選新北市長的議題，曾唱過五月天的歌曲「溫柔」，日前改唱五月天的「擁抱」，今天唱張震嶽的「愛我別走」，蔣萬安唱「愛我別走，如果你說，你不愛我...」還反問媒體知道誰的歌嗎？然後自答張震嶽。

蔣萬安說，不要小看「萬安緊抱」的威力，侯友宜聽到這媒體問題，沒想要主動答，但停了幾秒，還是說謝謝大家這麼關心新北市，大家不要這麼緊張，離選舉還很遠，每一個人現在各就各位在工作崗位上，團結在一起讓雙北更繁榮。

侯友宜也聽到蔣萬安當場唱歌，他說，沒有像萬安歌喉那麼好，但「擁抱雙北合作」讓世壯運會更好。