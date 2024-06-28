罷免謝國樑連署估破3萬 藍反批政黨惡鬥無正當性

「山海公民拆樑行動」罷免基隆市長謝國樑第二階段連署，今天最新預估已有3萬分，跨過3萬792分門檻應沒有問題，行動小組表示，29日會宣布最新統計。藍營將展開反罷免行動，集結黨部系統、議員、社團等力量，訴求罷免是政黨惡鬥、毫無正當性，罷免綠議員也列入評估備案。

拆樑小蜜蜂今天在基隆、台北五處地方快閃連署，包括七堵南興市場正光公園、安樂市場、安樂行政中心、基隆火車站、台北捷運市政府2號出口，進行最後衝刺人數。

今天上午在安樂市場連署的一名志工說，連署多是對諸多施政的不滿意，這幾天衝很快。一名賣菜的婦人說，她覺得目前的市政不如預期才簽。

拆樑行動發言人李晏蓉表示，上周日有大型宣講活動，近一周來每天連署人數都不錯，效果很好，因有不良率要剔除，有效分數在各志工處仍在加緊統計中，預計已經達3萬分，達到門檻沒有問題，明天還有公民宣講活動，聯電創辦人曹興誠會來助講。志工說，要有安全分數，因此要衝到3萬5到4萬多，預計本月底截止。

國民黨團議員今晚在市黨部舉行力挺謝國樑市長記者會，主席朱立倫會到場送暖。藍議員會發表共同聲明，訴求罷免是政黨惡鬥，罷免毫無正當性，力挺謝市長及市政成果讓市民有感。

藍營已有因應策略，近日黨部系統、黨籍議員和市長已有研商，決定把戰場放在第三階段決戰，以市長選戰的規格動員藍營勢力，催出反罷免的力量，要動員藍營的基本盤捍衛市長。黨部目前已在串連社團、地方團體支持反罷免行動。

藍營認為，謝國樑市長的得票數是9萬7千多票，當初與民進黨落敗的蔡適應有2萬5千票差距，要守住基本盤才能力抗民進黨介入及公民團體動員2股勢力加總，也是一場硬仗，擔心年輕人衝出超乎預期票數。

目前藍營基層焦慮，認為綠都「已經打到家門口了」，要強硬反擊，基層已有罷免綠議員反制聲音，目前藍營意見不一，市長也還在冷處理階段，因另有人認為可能加深基層仇恨對立，時間緊迫又怕自傷，還要看政治情勢發展。