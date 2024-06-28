罷樑連署近門檻 朱立倫：改變基隆市政得罪特定人士

由「山海公民拆樑行動」發起的罷免基隆市長謝國樑案，第二階段的罷免連署已進入最後衝刺，距離3萬792份的門檻已相當接近。國民黨主席朱立倫今天表示，謝國樑在基隆市政改變，以及把過去失去的市產找回來，過程當中當然得罪了特定利益人跟民進黨的朋友，相信基隆市民會理性對待，且民眾黨也會力挺好市長。

朱立倫今天到黨中央參加志工大會，會前受訪時談及謝國樑罷免案。朱立倫說，今天在宜蘭、基隆舉行國會改革說明會，讓民眾知道國民黨正在全力的推民生法案，到了基隆當然感謝謝市長全力支持國會改革、財政劃分收支法的修正。

朱立倫指出，謝市長這一年半來的努力，尤其在基隆市政上面，用和平、用努力讓基隆市政改變，同時也把過去失去的基隆市產找回來，讓基隆市民的權益能夠受到保障，這個過程當中當然得罪了部分人士、特定利益人，跟民進黨的朋友。

朱立倫強調，謝市長沒有做出任何事情，當然不應該做用仇恨、用對抗來罷免，他相信基隆市民會用理性對待，不是只有國民黨而已，包括民眾黨在內的所有基隆市民都會力挺這麼好的市長。